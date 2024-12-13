انهيار جزئي في منزل بسوهاج

شهد قسم أول سوهاج انهيار الطابق الثالث لمنزل خالٍ من قاطنيه مشيد بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بعروق الخشبية.

بلاغ بانهيار منزل

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بانهيار الطابق الثالث لمنزل خال من سكانه.

لا خسائر بشرية في الحادث

وأفاد مالك منزل عيد ا ح خ 70 عاما بالمعاش ومقيم بذات العنوان بأنه لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات أو تلفيات مرجعا سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك ونفى وجود شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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