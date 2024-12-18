الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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محافظات

تكدس مروري أمام “تمريض المنصورة” بسبب غلق أبواب المعهد أمام الطلاب

تكدس مروري أمام تمريض
تكدس مروري أمام تمريض المنصورة، فيتو

شهد شارع كلية الآداب بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية  حالة تكدس مروري شديد بسبب  انتظار طلاب معهد التمريض التابع لجامعة المنصورة خارج بوابة المعهد وغلق الأبواب لفترة طويلة تزامنًا مع انتظار الطلاب لبدء الامتحانات.

تكدس لطلاب معهد تمريض المنصورة يتسبب في شلل مروري 

جاء ذلك وسط استياء المارة والمواطنين وسكان المنطقة  بآداب المنصورة من إدارة المعهد وعدم متابعة إدارة جامعة المنصورة  لمثل هذه الأمور التي تتسبب في خلق حالة من التكدس بلا داعي وتعطيل مصالح المواطنين.

 

تاريخ شارع مجمع مدارس المنصورة بآداب 

يذكر أن شارع كلية الآداب هو شارع من أقدم شوارع المنصورة وأكثرها حيوية نظرًا لوجود كلية آداب المنصورة  به وعدد من المدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي وتعرف بمنطقة مجمع المدارس بآداب،  إضافة إلى مقر كلية الآداب القديم الذي تم تقسيمه بعد نقلها داخل الحرم الجامعي إلى كلية الطفولة ومعهد التمريض بالإضافة إلى أنه يربط بين عدد من أكبر شوارع غرب المنصورة بالوصول للجامعة .

استياء سكان اداب المنصورة من تكدس طلاب معهد التمريض 

وناشد المواطنين وسكان المنطقة جميع المسئولين بالتدخل لمنع أي تكدس مروري  وحالة الهرج والمرج خاصة وأن ايام قليلة وستشهد تلك المنطقة تواجد أكبر ببدء مارثون امتحانات منتصف العام الدراسي.

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