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ثقافة وفنون

التنمية الثقافية تحتفل برأس السنة وأعياد الكريسماس بـ3 حفلات فنية متنوعة

حفلات التنمية الثقافية
حفلات التنمية الثقافية برأس السنة، فيتو

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، 3 حفلات فنية احتفالًا برأس السنة وأعياد الكريسماس، وذلك بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

ويقام حفل فرقة “رسالة سلام” الذي يقدمه الفنان الكبير انتصار عبد الفتاح في الثامنة مساء الخميس (26 ديسمبر)، مجانًا كهدية من صندوق التنمية الثقافية للجمهور، بمناسبة بداية التعاون المشترك مع قطاع الفنون التشكيلية.

كورال رسالة سلام أسسه "عبد الفتاح" عام 2008 كجزء من مشروعه الذي  يهدف إلى تعزيز التسامح والتقارب بين الثقافات من خلال الموسيقى الروحية والإنشاد، تقدم الفرقة عروضًا فنية مميزة تجمع بين فرق الإنشاد الصوفي، الترانيم الكنسية "أكلابيلا"، والتراتيل القبطية، في أداء يعكس التناغم الثقافي المصري.

حفل الفنان إيهاب عز الدين وفرقته

كما يقدم الفنان إيهاب عز الدين وفرقته، ثاني احتفالات رأس السنة الجديدة بالحفل الذي يُقام في السابعة مساء الجمعة 27 ديسمبر.

ويقدم عازف البيانو والمؤلف الموسيقي إيهاب عز الدين بمشاركة مجموعة من الفنانين: المطرب تامر  كارلوس، والمغنية البرازيلية كلوديا، والمطربة هنا، ومحمد بيدق مزيجًا من الأغنيات العربية والأجنبية بعدة لغات، بالإضافة إلى مقطوعات موسيقية عالمية. يُعد "إيهاب عز الدين" من أبرز الموسيقيين المصريين، وله تاريخ حافل بالحفلات داخل وخارج مصر، بما في ذلك إحياء عدد من الحفلات داخل وخارج مصر.

حفل فرقة شوية فن

الحفل الثالث ضمن احتفالية وزارة الثقافة تقدمه فرقة شوية فن، والتي تُختتم الاحتفالات مساء السبت (28 ديسمبر) في السابعة مساء.

ويقدم الفنان جو وفرقته أعمال ذات طابع اجتماعي وحماسي، بالإضافة إلى أغاني وموسيقى التراث والفلكلور الشرقي بتوزيع موسيقي حديث.. تستخدم الفرقة مزيجًا من الآلات الموسيقية الشرقية والغربية لتقديم عروض تجمع بين الأصالة والحداثة.

وتهدف الحفلات إلى نشر البهجة بالاحتفاء بالعام الجديد، وتعزيزًا لقيم التسامح والتنوع الثقافي، ضمن أنشطة وزارة الثقافة لدعم الفنون وإثراء الحياة الثقافية.

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