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ثقافة وفنون

امسية ثقافية للراحل فتحي عبد الله ببيت الشعر العربي غدا

ليلة الشاعر فتحي
ليلة الشاعر فتحي عبد الله، فيتو

يقيم بيت الشعر العربي "مركز إبداع الست وسيلة" -خلف الجامع الأزهر- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية ثقافية جديدة بعنوان "ليلة الشاعر فتحي عبدالله" في السابعة مساء غدًا الموافق الأحد 15 ديسمبر.

ويشارك بالأمسية الشعراء نور الدين جمال، أحمد الجمل، نورا عثمان، نجلاء سيد، نور الدين نادر. يصاحبهم بالعزف عازف الناي"حسين درويش"، كما تستضيف الندوة الشاعر كمال أبو النور لاستعادة أشعار فتحي عبدالله، ويدير الأمسية الشاعر عبد الرحمن الخطيب.

 

الشاعر فتحي عبد الله

ولد "فتحي عبد الله" بقرية رمل الأنجب بمحافظة المنوفية. درس في كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، وعقب تخرجه عام 1984، سافر إلى العراق لمدة سنتين وبعد عودته التحق بالعمل بالهيئة المصرية للكتاب، وتولى مدير تحرير سلسلة «كتابات جديدة»، كما عمل بمجلة «القاهرة» إبان رئاسة الدكتور غالي شكري لتحريرها. ترك عبد الله ستة دواوين شعرية كان الأول بعنوان «راعي المياه» 1993، والثاني «سعادة متأخرة» 1998، وصدرا عن هيئة الكتاب المصرية، وأعقبهما بـ«موسيقيون لأدوار صغيرة» 2000، و«أثر البكاء» 2004،، مطبوعات هيئة قصور الثقافة المصرية، ثم نشر عبد الله ديوانه الخامس «الرسائل عادة لا تذكر الموتى» لدى «الدار للنشر والتوزيع» 2008، وكان ديوانه السادس «يملأ فمي بالكرز» قد صدر حديثا عن دار الأدهم، وهو آخر كتبه.

وبعد صراع طويل مع المرض والحياة، رحل الشاعر عن عالمنا في الخميس 18 فبراير 2021 عن عمر يناهز 64 عامًا،

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بيت الشعر العربي هيئة قصور الثقافة صندوق التنمية الثقافية قطاع صندوق التنمية الثقافية مركز إبداع الست وسيلة

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