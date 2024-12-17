الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

“التنمية الثقافية” تحيي ذكرى مرور 50 عامًا على رحيل فريد الأطرش بقصر الأمير بشتاك

أمسية فريد الأطرش،
أمسية فريد الأطرش، ظفيتو

يستضيف بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك - بشارع المعز لدين الله الفاطمي - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء  الخميس الموافق 19 ديسمبر، أمسية جديدة من أمسيات صالون مقامات بعنوان "فريد الأطرش.. لحن الخلود"، إعداد وتقديم الناقدة الموسيقية الدكتورة إيناس جلال الدين وفي ضيافتها الدكتور هاني الحمزاوي وفرقته الموسيقية.

الأمسية في الذكرى الخمسون لرحيل الموسيقار الكبير فريد الأطرش، الذي رحل عن عالمنا في ٢٦ ديسمبر من عام ١٩٧٤، حيث يستعرض الفنان الدكتور هاني الحمزاوي مع الحضور رحلة الموسيقار الكبير مع عالم الفن، ويشدو بمصاحبة فرقته الموسيقية باقة من أبرز الحانه، كما يسلط الضوء على تجربة فريد الأطرش المُتَفرده بين الغناء والتلحين، واسلوبه ذو الطابع الخاص في العزف على العود؛ حتى لازمه لقب "ملك العود" لارتباطه الوطيد بتلك الآلة، التي أثرت بألحانه تاريخ الموسيقى المصرية والعربية.

صالون مقامات 

صالون مقامات فكرة الفنان الراحل محسن فاروق مؤسس بيت الغناء العربي، صوليست الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية،  الصالون اعداد وتقديم الناقدة الموسيقية د.إيناس جلال الدين مدير عام الموسيقى والغناء بالإذاعة المصرية، ويُقام في الخميس التاني من كل شهر.

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بيت الغناء العربي قصر الأمير بشتاك قطاع صندوق التنمية الثقافية صالون مقامات فريد الأطرش الدكتورة إيناس جلال الدين

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