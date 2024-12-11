في ذكرى ميلادها، الحرملك تتغنى بروائع فايزة أحمد ببيت السحيمي

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة من مساء اليوم الخميس، حفل جديد لفرقة "الحرملك" للموسيقى والغناء.

حفل فرقة الحرملك

يتضمن برنامج الحفل تقديم باقة من أبرز أعمال الراحلة الكبيرة "فايزة أحمد" احتفالًا بالذكرى التسعين لميلادها، منها "حمال الأسية" و"تمر حنة" و"أسمر يا أسمراني" و"ليه يا قلبي ليه"، كما يتنوع البرنامج بأعمال أخرى من التراث المصري والعربي لكبار المؤلفين الملحنين المصريين مثل بليغ حمدي ومحمد الموجي وحلمي بكر.

فرقة الحرملك للموسيقى والغناء

وتأسست فرقة الحرملك للموسيقى والغناء عام ٢٠١٧م على يد الدكتورة مروة عمرو عبد المنعم أستاذ آلة الكمان بكلية التربية النوعية، واعتمد تكوينها على مجموعة من العازفات والمطربات، وقدمت أولى حفلاتها بمركز ابداع بيت السحيمي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ومن هنا بدأت رحلة إعجاب الجماهير بما يقدمونه من أعمال فنية رائعة خاصة الأغاني المصرية بأسلوب تناول متميز حيث تقدم الفرقة ألوانًا مختلفة من الأعمال التراثية والفلكلورية وأيضًا الموسيقى العربية، بالإضافة إلى مجموعة من المؤلفات الخاصة بالفرقة.

كما قدمت "الحرملك" العديد من الحفلات بالمراكز الثقافية مثل مسارح دار الأوبرا المصرية وصندوق التنمية الثقافية والجامعات المصرية، وكان أبرز مشاركات "الحرملك" الدولية هو الوصول إلى التصفيات النهائية في برنامج "X Factor"، حيث نالت قبول واستحسان كبير من قِبل لجنة التحكيم والجمهور المصري والعربي.

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