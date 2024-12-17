الأقصر تنفذ تجربة إخلاء بمدرسة أرمنت الابتدائية (صور)

أعلن محسن الشامي، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث تنفيذ تجربة إخلاء بنجاح بمدرسة أرمنت الابتدائية للتعليم الأساسي، وذلك بحضور دكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ودكتور صفوت الجارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، في ضوء خطة محافظة الأقصر للاستعداد والتعامل مع الأزمات والطوارئ وفقًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

نائب محافظ الأقصر يشيد بالتدريب الجيد والإخلاء الناجح لتجربة الإخلاء



ومن جانبه، أشاد دكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر بالتدريب الجيد والإخلاء الناجح والمنظم، شاكرًا جهود جميع الجهات المشاركة في تنفيذ تجربة الإخلاء، مؤكدًا أهمية التنسيق والتعاون ما بين الجهات المعنية لتنفيذ تجارب الطوارئ المختلفة، الأمر الذى يسهم في الحفاظ على الأرواح والخروج بأقل الخسائر الممكنة في حال وقوع أي أمر طارئ.

وأوضح مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث أن التجربة تمت بالتنسيق مع الأمانة العامة للأزمات والكوارث بمجلس الوزراء ومديرية التربية والتعليم والإسعاف والحماية المدنية والهلال الأحمر ومديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التجربة تهدف إلى تدريب الطلاب والمعلمين والعاملين في المدارس على السلوك الأمثل لمواجهة الكوارث، وتعزيز مهاراتهم الميدانية للتصرف السريع والمنظم في حالة الطوارئ.

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