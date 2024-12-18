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بروتوكول تعاون لدعم خطة دمياط لتطوير قدرات العاملين بالجهاز الإداري

بروتوكول تعاون لدعم
بروتوكول تعاون لدعم خطة محافظة دمياط

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط بمكتبه ظهر اليوم،  الدكتور محمد صالح هاشم رئيس أكاديمية الدلتا للعلوم الإدارية، والوفد المرافق له، إيذانًا بتوقيع بروتوكول تعاون لدعم خطة المحافظة نحو تطوير وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى.

توقيع بروتوكول تعاون لدعم خطة المحافظة
توقيع بروتوكول تعاون لدعم خطة المحافظة

 

وعُقد لقاء جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والأستاذ الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة، تم خلاله مناقشة أبرز التجارب الناجحة التى تبنتها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية،  لدعم سياسة وتوجهات الدولة نحو إعداد كوادر قيادية، وآليات تنفيذ الدورات التدريبية وبرامج الدراسات العليا، موضوع البروتوكول، وإمكانية تقديم تيسيرات أكبر للعاملين بالمحافظة والجهات المختلفة.

توقيع بروتوكول التعاون بين الجانبين

ووقع الدكتور أيمن الشهابى والدكتور محمد هاشم، بروتوكول التعاون بين الجانبين،  وصرح "المحافظ " أن هذا الاتفاق يدعم رؤية المحافظة نحو تطوير منظومة العمل بالجهاز الادارى، وذلك من خلال تفعيل عدد من الخطوات يأتى أهمها تنمية ورفع كفاءة قدرات العاملين بالجهاز.

وأضاف " محافظ دمياط" أن البروتوكول يتضمن تنفيذ دبلومات مهنية تدريبية بقطاعات التنمية المحلية وإدارة الأزمات والكوارث، الحوكمة المؤسسية والفساد الادارى، التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة،  مكافحة العدوى فى منشآت الرعاية الصحية، الجودة الشاملة بالمستشفيات وادارتها وكذلك إدارة التغذية العلاجية والصحة والسلامة المهنية وتدريب المدربين" TOT"، علاوة على تمكين العاملين بمحافظة دمياط من التسجيل والالتحاق ببرامج الدراسات العليا " دبلومة، ماجستير،  دكتوراه)، الأكاديمية أو المهنية المتاحة من الأكاديمية طبقًا للضوابط واللوائح المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك للحصول على درجة الدكتوراه المهنية فى الإدارة DBA الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال، MBA، وسيتم عمل نسبة تخفيض ٢٠% للعاملين بمحافظة دمياط وتخفيض نسبة ١٠% لأقارب العاملين من الدرجة الأولى فى حالة تسجيل ٢٠ طالب على الاقل.

محافظ دمياط يشيد بدور أكاديمية السادات للعلوم الإدارية

وأشاد " الدكتور أيمن الشهابى " بهذا التعاون المثمر والبناء،  مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية والتى تُعد أول أكاديمية متخصصة بالمجالات التدريبية والتنميةالبشرية والعلوم الإدارية، يحاضر بها كوكبة من أعضاء هيئة التدريس والمدربين على مستوى الوطن العربى، ولديها فروع بمختلف المحافظات منها دمياط،  ووجه الشكر إلى رئيس الأكاديمية على دعمه لابرام هذا التعاون.

وأعرب رئيس أكاديمية السادات عن ترحيبه بهذا التعاون،  حيث لفت إلى أن هناك العديد من الدارسين من المحافظة قد التحقوا بالأكاديمية على مدار السنوات الماضية،  و أكد الدكتور محمد هاشم أن الأكاديمية لديها ١٢٠ برنامج بمختلف المجالات علاوة على برامج الدراسات العليا بمجالى الإدارة العامة والإدارة المحلية، حيث تقدم خدمات تعليمية احترافية تواكب توجهات الدولة بدعم قدرات العاملين بالقطاعات المختلفة وإعداد كوادر قيادية من  الشباب، الأمر الذى جعلها مقصد هام للدارسين ليس فقط من أنحاء الجمهورية وإنما أيضًا الوطن العربى.

وتبادل المحافظ ورئيس الأكاديمية الدروع التذكارية تقديرًا لهذا التعاون.

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