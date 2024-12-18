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محافظ دمياط يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024-2025

محافظ دمياط.. ڤيتو
محافظ دمياط.. ڤيتو

اعتمد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وذلك لجميع الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى، حيث جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم مع الأستاذ ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم.

محافظ دمياط يناقش الخطة الزمنية للامتحانات

وناقش المحافظ الخطة الزمنية للامتحانات التى ستبدأ للمواد غير المضافة للمجموع اعتبارًا من ٢٩ ديسمبر الجارى، على أن تبدأ الامتحانات من ١١ يناير وتنتهى ٢٣ يناير ٢٠٢٥.

 جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ 
 جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ 

 

وأكد محافظ دمياط على رفع درجة الاستعداد والإعداد الجيد للعملية الامتحانية وتجهيز اللجان، وذلك لتوفير مناخ ملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر،  موجهًا بعقد غرفة عمليات لمتابعة عملية الامتحانات بشكل دورى والتعامل الفورى مع أى شكاوى قد تطرأ.

وعلى جانب آخر،، ناقش  " الدكتور أيمن الشهابى " خطة مديرية التربية والتعليم لإطلاق مبادرة " ازرع شجرة " وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية لاختيار الأماكن المناسبة للزراعة، وإشراك الطلاب وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة والتوسع بالمساحات الخضراء.

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