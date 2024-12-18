كرة السلة، صدام مبكر بين مجلس "مصيلحي" والأهلي

كرة السلة، يستعد مسئولو اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، للدخول في صدام مبكر مع النادي الأهلي، على خلفية مواجهات الدور قبل النهائي من دوري المرتبط بين الأهلي والزمالك والتي حسمها الأهلي لصالحه.

وعلمت “فيتو”، أن مجلس مصيلحي بصدد اتخاذ قرار بإيقاف عمرو الجندي لاعب النادي الأهلي قبل انطلاق مواجهات نهائي دوري المرتبط بين القلعة الحمراء والاتحاد السكندري.

وكشف مصدر داخل اتحاد كرة السلة، أن إيقاف عمرو الجندي في هذا التوقيت سيثير غضب الأهلي، وقد يفسره البعض على أنه تدخل من جانب عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المحسوب على الاتحاد السكندري بحكم تواجد شقيقه الأكبر محمد مصيلحي رئيسًا لنادي الاتحاد السكندري، لحرمان القلعة الحمراء من أحد مفاتيح اللعب الأساسية لصالح المنافس.

مباراة الأهلي والزمالك لكرة السلة، فيتو

وقال “المصدر”: إن مجلس إدارة الاتحاد كرة السلة بصدد اتخاذ قرارا بإيقاف عمرو الجندي، وأن العائق الوحيد هو الخوف من الدخول في صدام مبكر مع القلعة الحمراء، وأنه هناك توقعات بتأجيل القرار لما بعد ختام دوري المرتبط.

وشهدت مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري المرتبط عدد من الوقائع، أحدها تخص لاعب الأهلي عمرو الجندي، والتي يرى البعض انها تستحق عقوبة الإيقاف.

نهائي دوري المرتبط لكرة السلة

يخوض فريقا الأهلي والاتحاد السكندري مواجهات قوية في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة للموسم الحالي 2024/2025، وذلك بعد التأهل على حساب الزمالك وسبورتنج.

ومن المقرر أن تقام مواجهات نهائي دوري المرتبط في المواعيد التالية:

الذهاب - الاثنين 23 ديسمبر

الأهلي × الاتحاد السكندري - فريق المرتبط | 5:30 مساء

الأهلي × الاتحاد السكندري - فريق الرجال | 8:30 مساء

العودة - الأربعاء 25 ديسمبر

الاتحاد السكندري × الأهلي - فريق المرتبط | 5:30 مساء

الاتحاد السكندري × الأهلي - فريق الرجال | 8:30 مساء

تقام المباريات على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة بحضور جماهيري يصل إلى 1000 مشجع لكل فريق.

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