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انتحار لاعب كرة السلة يانيس تيما بعد الانفصال عن زوجته

آنا ويانيس، فيتو
آنا ويانيس، فيتو

عثر على  لاعب كرة السلة اللاتفي يانيس تيما ميتا منتحرًا في ردهة فندق وسط موسكو، الاثنين، وأشارت التقارير الأولية بحسب قناة تيليجرام 112، إلى أن سبب الوفاة هو الانتحار.

وبدأت التفاصيل تتكشف بسرعة، إذ عثر بجوار جثة  لاعب كرة السلة على هاتف، ظهرت على شاشته رسالة من زوجته السابقة، المغنية الأوكرانية الشهيرة آنا سيدوكوفا، تطلب منه الاتصال بها مرة أخرى.

وقبل أسبوع واحد فقط، انتشرت أنباء عن انفصال آنا ويانيس، بعد شهرة الثنائي كزوجين منذ أربع سنوات وظهورهما في البرامج التلفزيونية الترفيهية كنجمة بوب مثيرة ولاعب كرة سلة، لكن يبدو أن تفاصيل حياتهما كانت حقيقة درامية.

 

وانتشرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تحدث فيها اللاعب عن آلامه وحتى إنه ذكر أفكارًا انتحارية، واتهم سيدوكوفا بتفضيل المال على حبهما.

وفي عام 2010، فاز يانيس بالميدالية البرونزية في بطولة أوروبا للشباب مع المنتخب اللاتفي، حيث بدأ مسيرته المهنية في وطنه، ولعب لصالح نادي ليباجاس لاوفاس، وفينتسبيلز، ونادي في إي إف.

في عام 2013، تم اختياره في المركز 60 في قائمة المرغوبين بالدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة من قبل نادي ممفيس غريزليس، ومع ذلك، وكما يحدث في كثير من الأحيان مع اللاعبين الأوروبيين، لم يحصل أبدا على فرصة اللعب في الدوري الأميركي للمحترفين.

لكنه أثبت نفسه في أوروبا، ففي عام 2015، انضم إلى نادي زينيت سانت بطرسبرج، حيث أمضى موسمين ناجحين وأصبح من اللاعبين المفضلين لدى الجماهير.

وفي عام 2017، وصل إلى ذروة مسيرته الكروية وانتقل إلى الدوري الأوروبي، حيث لعب لأندية مثل باسكونيا وأوليمبياكوس.

منذ عام 2022، بدأ مسيرته في التراجع، وباءت محاولات الحصول على موطئ قدم في دوريات بورتوريكو وإسبانيا وتركيا بالفشل.

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