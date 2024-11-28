كرة السلة، الاتحاد يهزم الأهلي ويتوج بطلا لكأس السوبر المصري

كرة السلة، توج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة أحمد عمر المدير الفني، بلقب بطولة كأس السوبر المصري، المقام حاليا في البحرين.

وحصد الاتحاد لقب بطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (87-84)، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل في البحرين.

جدول مباريات كأس السوبر

ومن المقرر أن تقام مباراة كأس السوبر المصري أولا بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري يوم 28 نوفمبر الجاري، وتقام مباراة كأس السوبر البحريني بين الأهلي والمنامة يوم 29 نوفمبر، على أن يلعب الفائز في البطولتين مباراة السوبر المصري البحريني يوم 30 من شهر نوفمبر أيضًا.

ويأتي موعد المباريات كالتالي:

الجمعة 29 نوفمبر

الأهلي البحريني × المنامة البحريني - 7 مساء

السبت 30 نوفمبر

مباراة المركز الثالث - 4:30 عصرا

مباراة النهائي - 6:30 مساء

قائمة الأهلي في كأس السوبر

وتضم قائمة الأهلي في البطولة كلا من:

عمرو زهران - إبراهيم زهران - إيهاب أمين - عمرو الجندي - مروان سرحان - سيف سمير - مؤمن خيري - مصطفى مكاوي - أحمد مهيب - جون دانييل روبيرسون - عبد الله محمد - عمر طارق - رامي إبراهيم - محمد خيري.

قائمة الاتحاد السكندري في كأس السوبر

في حين ضمت قائمة الاتحاد السكندري في البطولة كلا من:

ويليام شيري - أنس أسامة - هيثم كمال - علي أحمد - أحمد عادل - يوسف شحاته - عبد الرحمن خالد - يوسف شوشة - محمد طه - أحمد أبو العلا - ياسر صلاح - باسم الليثي - جاسر الكيكي - ياسين ياسر.

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