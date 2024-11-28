الجمعة 29 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة السلة، الاتحاد يهزم الأهلي ويتوج بطلا لكأس السوبر المصري

الأهلي والاتحاد السكندري،
الأهلي والاتحاد السكندري، فيتو

كرة السلة، توج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة أحمد عمر المدير الفني، بلقب بطولة كأس السوبر المصري، المقام حاليا في البحرين.

وحصد الاتحاد لقب بطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (87-84)، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل في البحرين.

جدول مباريات كأس السوبر

 ومن المقرر أن تقام مباراة كأس السوبر المصري أولا بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري يوم 28 نوفمبر الجاري، وتقام مباراة كأس السوبر البحريني بين الأهلي والمنامة يوم 29 نوفمبر، على أن يلعب الفائز في البطولتين مباراة السوبر المصري البحريني يوم 30 من شهر نوفمبر أيضًا.

ويأتي موعد المباريات كالتالي:

الجمعة 29 نوفمبر

الأهلي البحريني × المنامة البحريني - 7 مساء

السبت 30 نوفمبر

مباراة المركز الثالث - 4:30 عصرا

مباراة النهائي - 6:30 مساء

قائمة الأهلي في كأس السوبر

 وتضم قائمة الأهلي في البطولة كلا من:

عمرو زهران - إبراهيم زهران - إيهاب أمين - عمرو الجندي - مروان سرحان - سيف سمير - مؤمن خيري - مصطفى مكاوي - أحمد مهيب - جون دانييل روبيرسون - عبد الله محمد - عمر طارق - رامي إبراهيم - محمد خيري.

قائمة الاتحاد السكندري في كأس السوبر

 في حين ضمت قائمة الاتحاد السكندري في البطولة كلا من:

ويليام شيري - أنس أسامة - هيثم كمال - علي أحمد - أحمد عادل - يوسف شحاته - عبد الرحمن خالد - يوسف شوشة - محمد طه - أحمد أبو العلا - ياسر صلاح - باسم الليثي - جاسر الكيكي - ياسين ياسر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة السلة الأهلي اوجستي بوش كأس السوبر المصري الاتحاد السكندري

مواد متعلقة

كرة السلة، الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في كأس السوبر المصري الليلة

كرة السلة، تفاصيل مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة الاتحاد بنهائي السوبر المصري

كرة السلة، موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في السوبر المصري

كرة السلة، موعد مباريات السوبر المصري البحريني بمشاركة الأهلي والاتحاد

الأكثر قراءة

ازدراء أديان وهدم لقيم المجتمع، محامي إبراهيم فايق يكشف تفاصيل مثيرة في التسجيل الصوتي لـ محمد عادل

الدورة اكتملت، عالم يحذر من زلزال قوي تشهده هذه المناطق قريبا وانهيار 7 سدود

رئيس الإسماعيلي: الحكام يجاملون الأهلي والزمالك وأتمنى ضم أفشة للدراويش

بتخفيضات تصل لـ 48%، أسعار الشاشات ضمن عروض يوم الجمعة البيضاء 2024

تبكير القبض، جدول صرف مرتبات ديسمبر 2024 لجميع العاملين بالدولة

مفاجأة قد تهوي بتاريخ، رئيس الإسماعيلي يلمح إلى بيع النادي لمستثمرين سعوديين

شاهد، سقوط وزير داخلية ليبيا من على ظهر حصانه أثناء مهرجان للفروسية

فكرة لا تموت، عربية الدفا تعود من جديد لتوزيع شوربة العدس بشوارع الزقازيق لمواجهة البرد (صور)

منوعات

المزيد

الدورة اكتملت، عالم يحذر من زلزال قوي تشهده هذه المناطق قريبا وانهيار 7 سدود

شاهد، سقوط وزير داخلية ليبيا من على ظهر حصانه أثناء مهرجان للفروسية

تبرئة ألماني من تهمة قتل بعد سجنه 13 عاما

واقعة غريبة، موسيقار روسي يقيم حفلًا بالثيرمين دون لمسها بتركيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الخميس 28-11-2024

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس في الأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

دفاع سفاح التجمع يكشف تفاصيل مثيرة خلال جلسة محاكمته (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 29 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 29 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 29 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية