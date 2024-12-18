جامعة القناة تناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور)

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب بـ جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومديري عموم القطاع، اجتماعا لمناقشة استعدادات الامتحانات ونظم التقييم الجديدة.



أهمية الالتزام بتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية الالتزام بقرار المجلس الأعلى للجامعات الذي ينص على عدم الاعتماد الحصري على نظام "البابل شيت" في تقييم المقررات التخصصية.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

الهدف من إجراء الامتحانات بنظام البابل شيت

وأوضح " مندور" أن هذا القرار يهدف إلى دمج الأسئلة المقالية مع الأسئلة الموضوعية، ما يعزز من قياس الفهم العميق، التفكير النقدي، وربط المحتوى الدراسي.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس، أن هذا التوجه لا يعني إلغاء "البابل شيت" تمامًا، بل السعي لخلق توازن بين النظامين لتحقيق تقييم شامل وعادل.

مراعاة مختلف مستويات الطلاب

وأوضح "مندور" أن الامتحانات يجب أن تراعي مختلف مستويات الطلاب، مع التركيز على الموضوعات ذات الأولوية العملية التي تُعد الطلاب لسوق العمل. كما أشار إلى أهمية دمج أساليب تقييم متنوعة لتحقيق شمولية وعدالة أكبر، خاصة في الكليات ذات الطبيعة العملية والتطبيقية.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

بدء الامتحانات الشفوية

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس، إلى الاستعدادات التي أُعدت لضمان سير الامتحانات بسلاسة، حيث بدأت الامتحانات العملية والشفوية يوم 14 ديسمبر، فيما تُجرى امتحانات متطلبات الجامعة والتخلفات من 28 ديسمبر إلى 2 يناير، وتنطلق الامتحانات النظرية يوم 4 يناير.

تشديدات على الالتزام بضوابط الامتحانات

وشدد نائب رئيس جامعة قناة السويس، لشئون التعليم والطلاب على ضرورة الالتزام بضوابط تضمن نزاهة العملية الامتحانية، حيث يحظر دخول الطلاب لجان الامتحانات بأجهزة الهاتف المحمول أو الساعات الذكية أو السماعات الذكية حتى لو كانت مغلقة. كما يمنع دخول أي مذكرات أو أوراق تخص مادة الامتحان. وشدد على ضرورة التزام الطلاب بأماكن جلوسهم المثبتة بأرقام الجلوس، مع إظهار تحقيق الشخصية عند دخول اللجنة وتوقيع الحضور لكل امتحان.



جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور ناصر مندور على أهمية تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات التي تضمن الهدوء والانضباط.

وأكد مندور أن الجامعة تسعى دائمًا لتقديم الدعم اللازم لتحقيق أفضل أداء أكاديمي.

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