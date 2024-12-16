جامعة القناة تشهد اجتماع مستشاري لجان الأنشطة ورعاية الشباب (صور)

شهدت جامعة قناة السويس، انعقاد الاجتماع الأول لمستشاري لجان الأنشطة ومديري إدارات رعاية الشباب واتحاد طلاب الجامعة، لمناقشة خطة الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الحالي.

تأكيدات على التنسيق الكامل بين جميع الأطراف

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الأطراف لضمان تنظيم فعاليات متميزة ومتنوعة تسهم في صقل مهارات الطلاب وتعزيز روح الابتكار والعمل الجماعي لديهم.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

مشددًا على أهمية إبراز دور الاتحاد والمستشارين في دعم رؤية الجامعة.

أهمية العمل المشترك بين المستشارين

ترأس الاجتماع الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، الذي هنأ مستشاري لجان الأنشطة الجدد على تكليفهم، مشيرا إلى أهمية العمل المشترك بين المستشارين ومديري إدارات رعاية الشباب والاتحاد الطلابي لتحقيق التكامل في تنفيذ الأنشطة.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

وضع خطط متكاملة تغطي كافة المجالات

وأوضح أن الجامعة تهدف من خلال هذه اللقاءات إلى وضع خطط متكاملة تغطي كافة المجالات بما يبرز دور الجامعة وتميزها الذي عرفت به في مجال الأنشطة الطلابية.

حضر الاجتماع الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

توجيه الشكر للمستشارين الجدد

كما تم خلال الاجتماع توجيه الشكر للمستشارين الجدد الذين تم تكليفهم بالإشراف على لجان الأنشطة، حيث تم اختيار الدكتور أحمد كمال حسن مستشارًا للجنة الرياضية، والدكتورة هبة محمد عبد الحميد الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية، والدكتورة هبه الله عبد المنعم مستشارًا للجوالة، والدكتور عماد مكرم غطاس مستشارًا للنشاط العلمي، والدكتورة ندى محمد كمال مستشارًا للجنة الثقافية، والدكتور محمد مصطفى علي الباز للإشراف على نشاط الأسر الطلابية، والدكتورة هانم توفيق حامد مستشارًا للنشاط الفني.

وحضر الاجتماع عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعدد من مديري إدارات رعاية الشباب، من بينهم ممدوح عثمان، مدير إدارة النشاط الاجتماعي، ومروة عدلي، مدير إدارة النشاط الثقافي، وياسر عبد المجيد، مدير إدارة الأسر الطلابية والاتحاد الطلابي، ومحمد إمام، مدير إدارة النشاط الرياضي، وابتسام سليم، مدير إدارة نشاط الجوالة والخدمة العامة، وسهام داود، مدير إدارة النشاط العلمي، وعيشة زين، مدير إدارة النشاط الفني.

كما حضر الطالب عبد الله حمدي، نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

أبرز نقاط الاجتماع

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة الأنشطة الطلابية، التي تهدف إلى تنوع الفعاليات بين الأنشطة الداخلية والخارجية، وتشمل مختلف المجالات لدعم الطلاب أكاديميًا واجتماعيًا.

وناقش الدكتور محمد عبد النعيم أهمية هذه الأنشطة في خلق بيئة جامعية محفزة تسهم في تطوير مهارات القيادة والعمل الجماعي لدى الطلاب، داعيًا المستشارين إلى تقديم أفكار جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات الطلاب وتحقق أهداف الجامعة.

واختتم الاجتماع بالدعوة إلى تعزيز العمل المشترك بين مختلف إدارات رعاية الشباب ومستشاري الأنشطة لتحقيق رؤية الجامعة في تقديم أنشطة متميزة ومتنوعة تسهم في بناء شخصية الطلاب وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم في مختلف المجالات.

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