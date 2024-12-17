الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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محافظات

نائب محافظ الفيوم والسكرتير المساعد يبحثان 123 شكوى في لقاء خدمة المواطنين

لقاءات خدمة المواطنين،
لقاءات خدمة المواطنين، فيتو

 كلف محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، كلا من الدكتور محمد التوني متئب المحافظ، وأحمد سامر السكرتير العام المساعد، بعقد لقاءات لخدمة المواطنين، بمركزي الفيوم وإطسا، توفير ودلوقتي وجهد المواطنين، وتخفيف تكاليف السفر من قراهم الي ديوان عام المحافظة للبحث عن حل لمشكلته.

لقاء نائب محافظ الفيوم لأهالي قرية مركز الفيوم

وبناءً علي تكليف محافظ الفيوم، عقد  نائب محافظ الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية العدوة، التابعة لمركز الفيوم، التقى خلاله 28 حالة من أهالي القرية، بالإضافة إلى فحص 71 طلب ورقي،  بحضور  خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومديري الإدارات الخدمية.

لقاء السكرتير العام المساعد لأهالي مركز اطسا

كما عقد العام المساعد لمحافظة الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، وممثلي الجهات المعنية، بحث خلاله  24 شكوى لمواطني المركز والقرى التابعة له.

نوعيات المشكلات التي تقدم لها أهالي مركزي الفيوم وإطسا

تنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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كما وجه  بدعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة والسكان.
 

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