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محافظات

محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل للشباب بشركات القطاع الخاص

لقاءات خدمة المواطنين
لقاءات خدمة المواطنين في محافظة الفيوم، فيتو

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، ووجه بتوفير مساعدات مالية ومعاشات للحالات الأولى بالرعاية، كما وجه مسئولي المواقف والمرور بدراسة شكوى عدد من سائقي موقف القاهرة الفيوم، حضر الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء شركات قطاع الأعمال العام.

مساعدات مالية وعينية لغير القادرين

وجه محافظ الفيوم، مسئولي التضامن الاجتماعي، بدراسة عدد من الحالات للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، مع بحث مدى إمكانية حصول عدد آخر على معاشات تكافل وكرامة، كما وجه المحافظ، مسئولي المديرية، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير عدد من المشروعات التنموية الصغيرة للفئات الأكثر احتياجًا، حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة.

فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التموين، بدراسة حالة إحدى السيدات ومدى إمكانية إعفائها من الغرامة المستحقة عليها، ووجه وكيل مديرية العمل، بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بالقطاع الخاص، على أن تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك لبعض الحالات من الأولى بالرعاية.

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كما وجه محافظ الفيوم،  بدراسة شكوى أحد المواطنين بشأن تضرره من وجود حظيرة مواشي بالقرب من منزله، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها فى حالة المخالفة، كما وجه مسئولي المواقف، بالتنسيق مع المرور، بدراسة شكوى عدد من السائقين بموقف القاهرة/ الفيوم، من وجود سيارات من خارج المحافظة ونقل الركاب من ميدان المسلة، ما يسبب الضرر لسائقي الموقف.
 

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