الأربعاء 18 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ستاد لوسيل يستعد لاستقبال نهائي كأس إنتركونتيننتال بين ريال مدريد وباتشوكا (صور)

ستاد لوسيل
ستاد لوسيل

إنتركونتيننتال، يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، اليوم الأربعاء، نظيره باتشوكا المكسيكي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأندية أبطال القارات “إنتركونتيننتال”، التي تقام في ضيافة العاصمة القطرية الدوحة. 

وظهر ستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة بأفضل شكل قبل ساعات من انطلاق المباراة المرتقبة.

باتشوكا بطل كأس التحدي

وتمكن باتشوكا من حصد كأس التحدي في نصف النهائي على حساب النادي الأهلي والتأهل للمباراة النهائية لملاقاة ريال مدريد في نهائي  كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويشارك ريال مدريد في هذه البطولة بصفته حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ويتواجد مباشرة بالمباراة النهائية، وذلك على عكس الأندية التي شاركت في النسخة الحالية من بطولة.

باتشوكا يتخطى الأهلي في نصف النهائي

ونجح باتشوكا المكسيكي في تحقيق الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية مساء السبت الماضي، ليضرب موعدًا مع ريال مدريد في المباراة النهائية لبطولة كأس القارات “إنتركونتيننتال”.

فريق باتشوكا المكسيكي، فيتو
فريق باتشوكا المكسيكي، فيتو

موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا 

ستقام المباراة النهائية لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 غدا الأربعاء الموافق 18 ديسمبر الجاري على ملعب لوسيل الذي احتضن نهائي كأس العالم 2022.

وتنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024 في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مكافآت بطولة الإنتركونتننتال 

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم مكافآت البطولة منذ بدايتها على النحو التالي:

حصل فريق أوكلاند سيتي صاحب المركز الأخير على 500 ألف دولار، فيما حصل كل من العين الإماراتي وبوتافوجو البرازيلي على مليون دولار بعد مغادرتهم البطولة من الدور ربع النهائي. 

وضمن النادي الأهلي الحصول على 2 مليون دولار بعد صعوده للدور نصف النهائي، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني (الخاسر في مباراة اليوم) على 4 ملايين دولار والبطل على 5 ملايين دولار. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الدولي لكرة القدم اتحاد الدولي لكرة القدم العاصمة القطرية الدوحة العاصمة القطرية بطولة دوري أبطال أوروبا ريال مدريد ضد باتشوكا ريال مدريد وباتشوكا

مواد متعلقة

بعد عروض الكبار، فرانكفورت يستعد لضم بديل عمر مرموش

مدرب مانشستر يونايتد يرد على طلب راشفورد بالرحيل

أرقام رائعة للملك المصري محمد صلاح أمام ساوثهامبتون (إنفوجراف)

عملاق إيطالي يسعى لضم عمر مرموش

ads

الأكثر قراءة

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة

أول تعليق من مجلس الوزراء بعد إصابة مدبولي بدوار على الهواء

كيلو الفستق يصل لـ 2900 جنيه، ننشر أسعار ياميش رمضان في المحال التجارية

تعرض لنزلة برد منذ عدة أيام ورفض الحصول على راحة .. تفاصيل إصابة مدبولي بدوار على الهواء

رئيس الوزراء يُصاب بدوار أثناء المؤتمر الصحفى الأسبوعي للحكومة

قبل اجتماع الفيدرالي، أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 18-12-2024

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء، تعرف عليها

منوعات

المزيد

ضحايا محبي الأكل ، نقل تركي مشهور يعاني من السمنة المفرطة للمستشفي

إدراج أفلام مهرجان القاهرة السينمائي ضمن القائمة القصيرة للأوسكار

إذاعة يوم القيامة تبث رسالة غامضة

أردوغان يكشف عن أعظم أمنياته في الحياة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 18-12-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

اليوم العالمي للغة العربية.. الاحتفاء بلغة الضاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل سورة المدثر وأسماؤها وسبب نزولها ووقت قرائتها

في يومها العالمي، الشعراوي يوضح سبب نزول القرآن باللغة العربية (فيديو)

أسماء سورة "التحريم" وفضلها والأحاديث التي وردت فيها

المزيد
الجريدة الرسمية