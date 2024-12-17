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رياضة

رئيس ريال مدريد يصل الدوحة لحضور نهائي كأس إنتركونتيننتال

فلورنتينو بيريز،
فلورنتينو بيريز، فيتو

وصل فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، للعاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس القارات للأندية - كأس إنتركونتيننتال، أمام باتشوكا المكسيكي، غدًا الأربعاء، على ملعب لوسيل.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لنادي ريال مدريد، أن بيريز التقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق الملكي، في فندق إقامة الميرنجي في قطر.

مشوار ريال مدريد وباتشوكا 

ويلعب ريال مدريد نهائي المسابقة العالمية مباشرة، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2023 / 2024 للمرة الـ15 في تاريخه والسادسة في آخر 11 عاما، بعد فوزه 2 / 0 على بوروسيا دورتموند، في المباراة النهائية للمسابقة القارية على ملعب ويمبلي.

في المقابل، يخوض باتشوكا، الذي توج بلقب دوري أبطال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، نهائي كأس إنتركونتينتال، عقب فوزه 3 / 0 على بوتافوجو البرازيلي في ديربي الأمريكتين، وكذلك انتصاره 6 / 5 بركلات الترجيح على الأهلي المصري في كأس التحدي.

 

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