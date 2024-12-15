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رياضة

سيناريو درامي، الصحف المكسيكية تكشف تفاصيل سقوط الأهلي أمام باتشوكا

باتشوكا
باتشوكا

سلطت الصحف المكسيكية الضوء على خسارة الأهلى أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال في قطر. 

الصحف المكسيكية تتحدث عن الفوز 

ووصفت شبكة "foxsports" المكسيكية حارس باتشوكا كارلوس مورينو بأنه بطل موقعة الأهلي بعدما تألق خلال أحداث المباراة ثم تصدى لتسديدة كهربا خلال ركلات الترجيح.


وقالت: "في سيناريو درامي مورينو كان المنقذ بالنسبة لباتشوكا بعدما تألق خلال أحداث اللقاء ثم أعاد الفريق مرة أخرى عقب تصديه لركلة ترجيحية من اللاعب محمود كهربا بعد أن أهدر الفريق ضربتين في البداية.

بينما أبرزت صحيفة Big News Network أن باتشوكا تغلب على الأهلي  بركلات الترجيح وتأهل لمواجهة الريال.

وقال موقع "AS mexico" في نسخته المكسيكية بتأهل باتشوكا التاريخي إلى نهائي إنتركونتيننتال على حساب الأهلي بركلات الترجيح مضيفا: "باتشوكا إلى النهائي التاريخي".

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