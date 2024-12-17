الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تحذير من ارتفاع الأمواج بخليج العقبة وشرم الشيخ

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
ads

 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح الشمالية الشرقية اليوم الثلاثاء على شرم الشيخ وجنوب خليج العقبة، بدأ من الساعة 2 صباحا ويستمر حتى 8 مساء، حيث يصل ارتفاع الأمواج 1.5:2.5 متر، وتكون سرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة.

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 17 - 12 -2024


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء ، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بارد  ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية معتدلا على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.


وتنشط الرياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد  على فترات متقطعة


وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيف إلى معتدل  ويصل ارتفاع الأمواج من 1: 1.5 متر.

وأشارت  هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم أن حالة البحر الأحمر  تكون معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5: 2 متر.


كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11


الأرصاد الجوية تكشف المناطق المهددة بالسيول خلال الخريف

من جانبها أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامى بهيئة الأرصاد الحوية  أن السيول ظاهرة صح خريفية وتتكون فى المناطق ذات الطبيعة الجبلية لذلك تكون سلاسل جبال الأحمر وسيناء ومناطق  من الصعيد الأكثر عرضة للسيول خلال موسم الخريف.


وأضاف غانم لفيتو، أن السيول ظاهرة خريفية وليس شتوية كما يعتقد البعض، حيث تتشكل السيول نتجية تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمى أو امتداد منخفض البحر الأحمر مع وجود  منخفض جوى فى طبقات الجو العليا، وهذه المنخفضات تنشط أكثر خلال موسم الخريف، أما فصل الشتاء فيتسم بالأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى وقد تتكون السيول به ولكن قليلا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الطقس اليوم الثلاثاء الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم حالة الطقس نهارا حالة الطقس اليوم الثلاثاء

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 17 - 12 -2024

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 17- 12- 2024 في مصر

شبورة وأمطار ورياح، الأرصاد تحذر من طقس الغد

تحذير من ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح بخليج العقبة غدا

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 17 - 12 -2024

منخفض جوي يضرب البلاد الثلاثاء المقبل.. انخفاض درجات الحرارة حتى 3 مئوية.. نشاط للرياح يزيد من الإحساس بالبرودة.. وكتل هوائية قادمة من أوروبا تؤثر على السواحل الشمالية

درجات الحرارة اليوم الإثنين 16 -12- 2024 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 16 - 12 - 2024

الأكثر قراءة

حروب خفية وغدر وخيانة، بسنت يوسف تكشف توقعاتها لمصر في 2025

انطلاق القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني بالقاهرة، الخميس

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة

أخبار مصر: مصير شهادة الـ 27% في البنوك، مجاملات الكاف تذبح زيزو، فرز طلبات المتقدمين لوظائف المترو، أحمد الشرع رئيسا لسوريا

آخر تطورات تجديد عقد زيزو مع الزمالك

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

انقلاب أتوبيس موظفى مصنع سكر جرجا بسوهاج (صور )

السكك الحديد تعتذر للركاب.. لهذا السبب

منوعات

المزيد

اتهام علامة تجارية باستغلال الموظفين الأفارقة.. ما علاقة ميجان ماركل بالأمر؟

انتحار لاعب كرة السلة يانيس تيما بعد الانفصال عن زوجته

حروب خفية وغدر وخيانة، بسنت يوسف تكشف توقعاتها لمصر في 2025

بسنت يوسف تكشف توقعاتها لمحمد صلاح والأهلي والزمالك ونجوم الفن في 2025

المزيد

خدمات

المزيد

3810 جنيهات لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 17-12-2024 ببداية التعاملات

الذرة يسجل 150 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 17-12-2024 بالأسواق

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024؟

المزيد

انفوجراف

4 ألقاب ضائعة كلفت الأهلي خسارة 4.2 مليون دولار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل سورة الجن وأسمائها وعدد مرات التقائهم بالنبي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 17 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 17 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية