الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

السكك الحديد تكشف عن التأخيرات المتوقعة اليوم بسبب الشبورة وحالة الطقس

قطار
قطار
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تلقت الهيئة القومية للسكك الحديد تقرير توقعات الأرصاد لطقس اليوم الأربعاء، والذى جاء به توقعات بموجة طقس غير مستقرة على عدد من الأنحاء خلال الساعات القادمة مع وجود شبورة كثيفة تعوق حركة القطارات.

واعتذرت الهيئة القومية للسكك الحديد، لركاب القطارات بسبب التأخيرات المتوقعة للقطارات وخاصة على خطوط بورسعيد وخطوط الصعيد، والناتجة بسبب حالة الطقس وأعمال الصيانة لبعض القطاعات.

وارتفعت تأخيرات  القطارات، صباح اليوم، وبلغ متوسط مستوى التأخيرات 55 دقيقة، وذلك بسبب اضطراب حالة الطقس مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، فى مداخل القرى، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى فى تأخيرات القطارات اليوم بـ 90 دقيقة.

 

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

 

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 30 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 60 دقيقة 

أسيوط / أسوان 55 دقيقة

 

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 40 دقيقة

متوسط تأخيرات القطارات 35 دقيقة.

 

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