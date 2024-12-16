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أخبار مصر

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 17- 12- 2024 في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 17-12-2024 بوادي النطرون

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار يومي الثلاثاء والأربعاء

طقس الغد في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

كما حذرت هيئة الارصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية  على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية  والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   11 والعظمى 22

العاصمة الإدارية: الصغرى 10 والعظمى 21

6 أكتوبر: الصغرى 10 والعظمى 21

بنها: الصغرى 12 والعظمى  21

الإسكندرية: الصغرى 11 والعظمى 21

العلمين الجديدة: الصغرى 10 والعظمى 20

مطروح: الصغرى 12 والعظمى 20

سيوة: الصغرى 06   والعظمى 20

كاترين الصغرى 01 والعظمى 15

بورسعيد الصغرى 14 العظمى 21

الزقازيق: الصغرى 11 والعظمى 22

الإسماعيلية الصغرى 07 والعظمى  21

السويس: الصغرى 11 والعظمى 20

شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 25

الغردقة الصغرى 14 والعظمى 26

الفيوم: الصغرى 07  والعظمى 22

بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 22

المنيا: الصغرى 06 والعظمى 23

أسيوط الصغرى 06 والعظمى 23

سوهاج الصغرى  09 والعظمى 24

الأقصر الصغرى 10 والعظمى 25

أسوان: الصغرى 12 والعظمى 26

كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت في الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

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