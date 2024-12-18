صحة الدقهلية تضبط 17 طن ملح فاسد في معامل جبن بنبروه

شنت إدارة الطب الوقائي في مديرية الصحة بالدقهلية تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولي وكيل وزارة الصحة، حملة تمكنت من سحب عينات جبن أبيض والتحفظ على 17 طن ملح خشن في نبروة.

ضبط 7 طن ملح في معمل جبن بنشا

واستهدفت الحملة معمل جبن بقرية نشا التابعة لمركز نبروه وتمكنت من سحب عينات جبن أبيض وضبط 107 صفيحة بإجمالى وزن 1284 كيلو للشك بالمكونات والبيانات، وسحب عينة ملح خشن، وضبط كمية 140 شكارة بمقدار 7 طن ملح.

ضبط 10 طن ملح خشن بمعمل جبن بنبروه

كما تم تنفيذ حملة أخرى تمكنت من حب عينة جبن ابيض، وسحب عينة ملح خشن بمعمل آخر ونجحت في ضبط 200 شيكارة بوزن 10 طن لتخزينها بمكان غير مستوفى معرض للقوارض والحشرات.

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أكد استمرار تكثيف حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والمرافق، للاطمئنان على توفير السلع الغذائية والأطعمة والمشروبات المختلفة المطابقة للمواصفات الصحية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين في مختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

المرور على 282 منشأة في حملات صحية بالدقهلية

وأوضح قيام الإدارة العامة للطب الوقائي "إدارة مراقبة الأغذية" بحملة رقابية بالمرور على 282 منشأة.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير أوجه الرعاية وإجراءات السلامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في جميع أنحاء المحافظة وتوفير مختلف الخدمات الحياتية اليومية لهم في كل مكان بالمواصفات الصحية المطلوبة.

بالمرور على 282 منشأة متنوعة

ومن جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية أن حملة إدارة مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي قامت بالمرور على 282 منشأة متنوعة خلال أسبوع، وقامت بسحب 86 عينة متنوعة للتحليل تشمل مواد غذائية ومياه وخزانات.

إعدام أغذية وغلق 101 منشأة لمخالفتها الاشتراطات الصحية

وتم إعدام 1071 كيلو أغذية، 214 لتر، وتحرير 227 محضر، وضبط 975 كيلو أغذية متنوعة مخالفة للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات والتوصية بغلق 101 منشأة لمخالفتها الاشتراطات الصحية.

الاستمرار في حملات الطب الوقائي

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى الاستمرار في حملات الطب الوقائي بمديرية الصحة على كافة المحلات والمنشآت الغذائية بجميع المراكز على مستوى المحافظة حرصًا على صحة وسلامة المعروض من السلع والأطعمة والمشروبات.

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