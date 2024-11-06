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مراقبة الأغذية توصي بإغلاق 87 منشأة مخالفة وإعدام 1074 كيلو أغذية في الدقهلية

حملات صحية بالدقهلية،
حملات صحية بالدقهلية، فيتو

أعلنت صحة الدقهلية أن مراقبة الأغذية أوصت بإغلاق 87 منشأة مخالفة وإعدام 1074 كيلو أغذية.


حملات تفتيشية على 293 منشأة

وقامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، بشن حملات تفتيشية على 293 منشأة بمختلف مراكز المحافظة، تبين أن من بينها 87 منشأة دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
 

جاءت الحملات، بناء على تعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة  بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين


وأكد وكيل وزارة الصحة، على  استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين، وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

تحرير  191حضرًا وسحب 49 عينة  للفحص


وأوضحت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية، تحرير 191محضرًا وسحب 49 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 1074 كيلو من أغذية متنوعة و239 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي ووجود تغير في الخواص الطبيعية لها.
 

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