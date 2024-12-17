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محافظ الدقهلية يعتمد جدول امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024/ 2025

محافظ الدقهلية ووكيل
محافظ الدقهلية ووكيل التعليم

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، جدول امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024 / 2025 لمراحل النقل التعليم الأساسي والشهادة الاعدادية وتشمل مراحل النقل الصف ( الثالث الابتدائي - الرابع الابتدائي - الخامس الابتدائي - السادس الابتدائي - الأول الإعدادي - الثاني الإعدادي).

اعتماد جدول امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024/ 2025 

وأوضح "مرزوق" أن الامتحانات من المقرر لها أن تبدأ بتاريخ 11/1/2025 وتنتهي بتاريخ 23/1/2025، ووجه بضرورة إنهاء كافة الإستعدادات للجان الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

موعد بدء وانتهاء امتحانات النقل 

ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف العربي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن امتحانات  النقل للمرحلة الابتدائية ستبدأ يوم  11/1/2025 وتنتهي يوم 16/1/2025، وامتحانات النقل للمرحلة الإعدادية العامة والمهنية ستبدأ من يوم 18/1/2025 وتنتهي يوم 23/1/2025.  

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التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه يجري حاليا التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تكليفات محافظ الدقهلية بالنسبة للإمتحانات المشار إليها.

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