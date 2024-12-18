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حوادث

رفض استئناف عاطلين واستمرار حبسهما بتهمة قتل شاب بالشرابية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة رفض استئناف عاطلين متهمين بقتل جارهم بسبب مشاجرة نشبت بينهم حول لعب الأطفال في منطقة الشرابية وأمرت باستمرار حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وقال الطفل شقيق المجني عليه إنه أثناء لهوه في الشارع أمام منزل المتهمين، وهم جيرانه طلبوا منه أن يذهب للهو بعيدًا عن منزلهم ثم تعدوا عليه بالسباب والشتائم.

وأضاف شقيق المجني عليه أنه توجه إلى المنزل واستعان بشقيقه لمعاتبتهم وعندما ذهبوا إليهم تعدوا على أخيه بالضرب وطعنوه ومات أمام عينيه.  


مقتل شاب في الشرابية

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين 3 شباب في منطقة الشرابية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين 3  أشخاص بسبب قيام المتهمين بضرب شقيق المجني عليه الأصغر.

وكشفت التحريات أنه عندما توجه المجني عليه لمعاتبة المتهمين نشبت بينهما مشاجرة استخدم فيها الطرف الأخير سلاح أبيض وطعنوا به الأول فأسقطوه غارقًا في دمائه.

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محكمة شمال القاهرة مديرية أمن القاهرة منطقة الشرابية

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