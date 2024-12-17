شقيق ضحية عاطلين في الشرابية: "قتلوا أخويا قدام عيني"

استمعت نيابة الشرابية لأقوال طفل تسبب في مشاجرة أسفرت عن مقتل شقيقه بعد تعدي عاطلين عليه.

وقال الطفل إنه أثناء لهوه في الشارع أمام منزل المتهمين، وهم جيرانه طلبوا منه أن يذهب للهو بعيدا عن منزلهم ثم تعدوا عليه بالسباب والشتائم.



وأضاف شقيق المجني عليه أنه توجه إلى المنزل واستعان بشقيقه لمعاتبتهم وعندما ذهبوا إليهم تعدوا على أخيه بالضرب وطعنوه ومات أمام عينيه.



مقتل شاب في الشرابية

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين 3 شباب في منطقة الشرابية.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين 3 أشخاص بسبب قيام المتهمين بضرب شقيق المجني عليه الأصغر.



وكشفت التحريات أنه عندما توجه المجني عليه لمعاتبة المتهمين نشبت بينهما مشاجرة استخدم فيها الطرف الأخير سلاح أبيض وطعنوا به الأول فأسقطوه غارقًا في دمائه.

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