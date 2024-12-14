3 مخاطر تواجه قطاع الطيران 2025، على رأسها ترامب وأسعار النفط

قال ويلي والش، مدير عام الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” إن الاتحاد يتوقع أن تحقق شركات الطيران أرباحًا عالمية بقيمة 36.6 مليار دولار في العام 2025، وأن تستفيد شركات الطيران من انخفاض أسعار النفط مع الحفاظ على عوامل الحمولة فوق 83%، والتحكم الصارم في التكاليف، والاستثمار لتقليل الانبعاثات الكربونية، والعودة إلى مستويات النمو الطبيعية بعد التعافي من الجائحة.



وأضاف: "تساعد كل هذه الجهود في التخفيف من عدة عوامل التي تؤثر على الربحية والتي تقع خارج سيطرة شركات الطيران، وهي تحديات سلسلة التوريد المستمرة، والنقص في البنية التحتية، والتنظيم، وعبء الضرائب المتزايد".

المخاطر التي تواجه قطاع الطيران في ظل وجود عدم يقين جيوسياسي واقتصادي قوي.

انتشار الحروب في أوروبا والشرق الأوسط

كثير من التوقعات لن تتحقق في حال انتشار الحروب في أوروبا والشرق الأوسط، ومن المرجح أن يكون لتحقيق السلام في أي من النزاعين تأثير إيجابي، خاصة في حالة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

إدارة ترامب القادمة في الولايات المتحدة



تجلب إدارة ترامب القادمة في الولايات المتحدة معها عدة حالات عدم يقين كبيرة، ومن المحتمل أن تؤدي التعريفات والحروب التجارية إلى تقليل الطلب على الشحن الجوي وربما تؤثر أيضًا على السفر التجاري.

إذا أعادت هذه السياسات إشعال التضخم مع ارتفاع أسعار الفائدة كاستجابة سياسية، فإن التأثيرات السلبية على الطلب ستتفاقم.

ومع ذلك إذا استمرت السياسة الصديقة للأعمال للإدارة الأولى لترامب فقد تكون المكاسب من إلغاء التنظيم وتبسيط الأعمال كبيرة. هناك عدم يقين بشأن دعم الحكومة لجهود إزالة الكربون في الطيران في الولايات المتحدة حتى يتضح المسار الذي ستتخذه الإدارة الجديدة.



أسعار النفط المنخفضة وتكاليف الوقود الناتجة عنها

تعتبر أسعار النفط المنخفضة وتكاليف الوقود الناتجة عنها محركًا رئيسيًا لتحسين التوقعات لشركات الطيران في عام 2025. وإذا لم تتحقق هذه التوقعات لأي سبب من الأسباب ومع الأخذ في الاعتبار هوامش قطاع الطيران الربحية الضئيلة، وقد تتغير التوقعات بشكل كبير.

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