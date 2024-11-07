الخميس 07 نوفمبر 2024
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تعليم دمياط يوفر خدمة استخراج نتائج الشهادات العامة أونلاين لأول مرة

محافظ دمياط, ڤيتو
محافظ دمياط, ڤيتو

 أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط عن إطلاق خدمة جديدة لاستخراج نتائج الشهادات العامة إلكترونيًا، وذلك في خطوة رائدة تساهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين. 

جاء هذا الإعلان تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وبجهود من مديرية التربية والتعليم برئاسة الأستاذ ياسر عمارة، وذلك في إطار حرص الدولة على التحول الرقمي وتنفيذ رؤية مصر 2030.

 

خطوة جديدة نحو التحول الرقمي
خطوة جديدة نحو التحول الرقمي

خطوات استخراج النتيجة والشهادات 

خطوات بسيطة لاستخراج النتيجة:
* الحوالة البريدية: يتم عمل حوالة بريدية باسم مديرية التربية والتعليم.
* الدخول على اللينك: يتم الدخول على اللينك المخصص أو مسح الباركود لتسجيل البيانات.
* تسجيل البيانات: يتم تسجيل البيانات بدقة وفقًا للنموذج المطلوب.
* استلام النتيجة: يتم استلام بيان النجاح خلال 24 ساعة من التقديم من مقر شئون الطلبة بديوان المديرية.

 

وأكد ياسر عمارة أن هذه الخدمة تأتي في إطار حرص المديرية على توفير أقصى درجات الراحة للمواطنين، وتسهيل إجراءات استخراج النتائج، وضمان دقة وسرعة الحصول عليها.

كما أشار إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين مضيفا، أن المتوقع أن تحظى هذه الخدمة الجديدة بإقبال كبير من الطلاب وأولياء الأمور، حيث ستساهم في توفير الوقت والجهد، وتجنب الزحام، وتقليل الأخطاء البشرية التي قد تحدث في الإجراءات التقليدية.

 

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