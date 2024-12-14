طرق بسيطة لعلاج البقع الصلعاء بالمنزل

إن إعادة نمو الشعر في بقعة صلعاء أمر ممكن في كثير من الأحيان، وقد يحتاج الشخص إلى تجربة أكثر من نوع من العلاج للحصول على النتائج التي تريدها.

ويعتبر تساقط الشعر من الأمور الشائعة لدى الأشخاص من جميع الجنسين، ولكن لا يزال من الممكن أن يؤدي تساقط الشعر إلى إثارة مشاعر الإحراج والإحباط مع التأثير أيضًا على الثقة بالنفس.

يمكن أن تتنوع أسباب تساقط الشعر على نطاق واسع، بما في ذلك:

التوتر.

بعض ممارسات العناية بالشعر.

الحالات الطبية الموروثة أو المرتبطة بجهاز المناعة في الجسم.

مستويات الهرمونات.

علاج السرطان.

في كثير من الحالات، تتوفر علاجات للمساعدة في إعادة نمو الشعر في بقعة صلعاء أو تكثيف نمو الشعر في الأماكن التي حدث فيها ترقق، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، ولكن من المهم الاعتماد على طرق العلاج المثبتة، والحذر من المنتجات والعلاجات التي تقدم وعودًا كبيرة مع القليل من البيانات العلمية لدعمها.

في بعض الأحيان، يمكن أن تنتج العلاجات المنزلية البسيطة نتائج جيدة، ولكن قد تحتاج إلى أدوية بدون وصفة طبية أو بوصفة طبية لإعادة نمو الشعر إذا لم تنجح العلاجات المنزلية.

إذا لم تكن هذه الأساليب فعالة، فقد تكون الإجراءات الطبية أو الجراحية ضرورية.

العلاجات الطبيعية للبقع الصلعاء

تركز طرق نمو الشعر الطبيعية عادةً على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس أو تعزيز صحة بصيلات الشعر واستعادة جودة الشعر.

توجد العديد من المنتجات المرتبطة بنمو الشعر في المنزل وغالبًا ما تستخدم لأغراض أخرى، وتكون كالآتي:

زيت إكليل الجبل

يحتوي زيت إكليل الجبل على خصائص مضادة للالتهابات ويساعد على تحسين الدورة الدموية، لذلك قد يكون له خصائص لعلاج تساقط الشعر.

تفرك كمية صغيرة بلطف على البقعة الصلعاء كل ليلة أو شامبو طبيعي يحتوي على زيت إكليل الجبل.

زيت النعناع

يستخدم زيت النعناع لعلاج الصداع ومتلازمة القولون العصبي وأمراض أخرى.

ويعتبر استخدامه موضعيًّا بجرعات منخفضة آمنًا، يفرك القليل من زيت النعناع في فروة الرأس بالأصابع أو استخدمي شامبوًا بزيت النعناع.

الصبار

يُعتقد عادةً أن الصبار علاج للجلد لشفاء الجروح وتخفيف الحروق.

تشير بعض الدراسات إلى أن خصائص الصبار المضادة للالتهابات والعديد من الإنزيمات والمعادن والمكونات الصحية الأخرى قد تجعله علاجًا فعالًا لنمو الشعر.

لاستخدامه، دلكي فروة رأسك به قبل غسل شعرك بالشامبو، وحاولي خلطه مع زيت جنين القمح وحليب جوز الهند.

التدليك

لا يتطلب التدليك القوي لفروة الرأس أي منتجات، وهو أحد أبسط الطرق للمساعدة في تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس وتمديد خلايا بصيلات الشعر لتعزيز نمو الشعر بشكل أكثر كثافة.

لتجربته، اضغط بأصابعك على فروة رأسك وافركها على فروة رأسك لمدة 5 دقائق على الأقل.

ما هي بعض العلاجات المتاحة دون وصفة طبية للبقع الصلعاء؟

لا يوجد نقص في المنتجات المتاحة دون وصفة طبية والتي تعد بعكس تساقط الشعر، أو على الأقل إبطائه.

إليك بعض العلاجات المتاحة دون وصفة طبية للبقع الصلعاء:

منتجات تعتمد على الكولاجين

يرتبط الكولاجين، وهو بروتين موجود في الجلد وأماكن أخرى في الجسم، أيضًا بنمو الشعر وتكثيف الشعر الذي بدأ في الترقق بسبب الثعلبة الأندروجينية (تساقط الشعر عند الذكور والإناث).

ابحث عن الشامبو أو البلسم أو المراهم أو الأمصال التي تحتوي على الكولاجين، وحاول استخدامها عند الاستحمام أو فركها في فروة رأسك.

وقد تساعد المكملات الغذائية التي تعتمد على الكولاجين أيضًا.

مكملات الفيتامينات

ترتبط بعض الفيتامينات والمعادن بنمو الشعر، بما في ذلك:

فيتامين أ

فيتامينات ب، بما في ذلك البيوتين، وهو المكون الرئيسي في العديد من علاجات نمو الشعر

فيتامين ج

فيتامين د

فيتامين هـ

الحديد

الزنك

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