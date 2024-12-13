الجمعة 13 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

خلطات طبيعية لإصلاح الشعر التالف والمتقصف والمتساقط

نصائح للعناية بالشعر،
نصائح للعناية بالشعر، فيتو

خلطات طبيعية لإصلاح الشعر، من مختلف المشاكل التي تواجهه، غالبًا ما تكون هي الحل الأمثل، فكثيرًا ما يتعرض الشعر للتلف بسبب عوامل مختلفة مثل التصفيف المفرط، التعرض للحرارة، واستخدام المنتجات الكيميائية. 

بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الإجهاد، نقص التغذية، والعوامل البيئية إلى التقصف وتساقط الشعر

أوضحت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن الخلطات الطبيعية للشعر حلًا فعالًا لعلاج مشكلات التلف، التقصف، والتساقط، وباستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، يمكن تحسين صحة الشعر ومظهره بشكل كبير. 

وأضافت خبيرة العناية بالشعر، أن المفتاح هو المداومة والصبر لتحقيق النتائج المرجوة.


أهمية العناية بالشعر باستخدام الخلطات الطبيعية
 

علاج تساقط الشعر
علاج تساقط الشعر

تمتاز الخلطات الطبيعية بأنها خالية من المواد الكيميائية الضارة، وتوفر الفيتامينات والمعادن اللازمة لتحفيز نمو الشعر وتقويته. كما أنها غير مكلفة وسهلة التحضير في المنزل. 
وتستعرض خبيرة العناية بالشعر،  أفضل الخلطات الطبيعية للشعر التالف، المتقصف، والمتساقط.

1. خلطة زيت الزيتون والعسل للشعر التالف
زيت الزيتون والعسل من أفضل المكونات الطبيعية لإصلاح الشعر التالف. زيت الزيتون يغذي الشعر ويمنع جفافه، بينما العسل يعمل على ترطيبه وإضفاء لمعان طبيعي.

المكونات:
2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
1 ملعقة كبيرة من العسل.
طريقة الاستخدام:
اخلطي زيت الزيتون مع العسل حتى تحصلي على مزيج متجانس.
ضعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف.
غطي شعرك بقبعة استحمام واتركي الخلطة لمدة 30-45 دقيقة.
اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.
كرري الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

2. خلطة الأفوكادو والبيض للشعر المتقصف
الأفوكادو غني بالأحماض الدهنية والفيتامينات التي تغذي الشعر، بينما البيض مصدر ممتاز للبروتين الذي يعزز بنية الشعر ويمنع تقصفه.

المكونات:
نصف ثمرة أفوكادو مهروسة.
1 بيضة.
طريقة الاستخدام:
اخلطي الأفوكادو المهروس مع البيض حتى يتجانس الخليط.
وزعي المزيج على شعرك مع التركيز على الأطراف المتقصفة.
اتركيه لمدة 20-30 دقيقة.
اغسلي شعرك بالماء البارد والشامبو.
كرري الخلطة مرة أسبوعيًا لإصلاح الشعر المتقصف.

3. خلطة زيت جوز الهند والكركديه لتساقط الشعر
زيت جوز الهند يعمل كمرطب طبيعي يمنع تساقط الشعر، بينما الكركديه يعزز نمو الشعر ويمنع تكسره.

المكونات:
2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
3-4 أوراق كركديه (أو مسحوق الكركديه).
طريقة الاستخدام:
سخني زيت جوز الهند قليلًا وأضيفي أوراق الكركديه المطحونة.
اتركي الخليط ليبرد ثم دلكي فروة رأسك به بلطف.
اتركيه لمدة ساعة على الأقل قبل غسله بالشامبو.
استخدمي هذه الخلطة مرتين أسبوعيًا للحد من تساقط الشعر.

4. خلطة الحلبة والزبادي لتقوية الشعر
الحلبة معروفة بخصائصها المحفزة لنمو الشعر، والزبادي يرطب الشعر ويعزز نعومته.

المكونات:
2 ملعقة كبيرة من بذور الحلبة المنقوعة.
3 ملاعق كبيرة من الزبادي.
طريقة الاستخدام:
اطحني بذور الحلبة المنقوعة لتصبح عجينة ناعمة.
اخلطيها مع الزبادي جيدًا.
ضعي الخليط على شعرك وفروة رأسك واتركيه لمدة 40 دقيقة.
اغسلي شعرك بالماء الفاتر.
كرري هذه الوصفة مرة أسبوعيًا لتقوية الشعر.

فوائد ماسكات الشعر
فوائد ماسكات الشعر

5. خلطة الألوفيرا وزيت الأرجان للترطيب العميق
الألوفيرا تحتوي على إنزيمات تعزز نمو الشعر وترطبه، بينما زيت الأرجان يغذي الشعر ويحميه من الجفاف.

المكونات:
3 ملاعق كبيرة من جل الألوفيرا.
1 ملعقة صغيرة من زيت الأرغان.
طريقة الاستخدام:
اخلطي جل الألوفيرا مع زيت الأرغان حتى يتجانس الخليط.
ضعي المزيج على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة.
اغسلي شعرك بالشامبو والماء الدافئ.
استخدمي هذه الخلطة مرة أسبوعيًا للحصول على شعر صحي وناعم.

7 وصفات من الطبيعة لتنعيم الشعر وتغذيته

خلطات من مطبخك للعناية بالشعر طوال فصل الشتاء

نصائح هامة تساعدك للعناية بالشعر

اتبعي نظام غذائي صحي: تناولي الأطعمة الغنية بالبروتين، الحديد، والزنك لتحفيز نمو الشعر.
شرب الماء بانتظام: يساعد شرب كميات كافية من الماء في الحفاظ على رطوبة الشعر ومنع جفافه.
تقليل استخدام الأدوات الحرارية: التصفيف المفرط بالحرارة يؤدي إلى تلف الشعر.
استخدام شامبو طبيعي: اختاري منتجات خالية من الكبريتات والبارابين.
تدليك فروة الرأس: التدليك المنتظم يحفز الدورة الدموية ويعزز نمو الشعر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خلطات تنظيف الشعر خلطات طبيعية لتطويل الشعر خلطات طبيعية لتساقط الشعر خلطات طبيعية لترطيب الشعر خلطات طبيعية لتفتيح البشرة الدهنية

مواد متعلقة

علاج قمل الشعر، العدوى الأكثر انتشارا في المدارس

وصفة طبيعية وسريعة المفعول تخلصك من قشرة الشعر

اصنعي بنفسك سيروم طبيعي للشعر يقضي على التقصف والهيشان

أفضل خلطات طبيعية للعناية بالشعر الهايش وتغذيته

الأكثر قراءة

لم يشهده منذ شهر، قفزة مفاجئة في سعر الدولار بعد توقعات الفائدة الأمريكية

دخل العناية المركزة ومنع الزيارة، تطور جديد في الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

هيتقلب رأسا على عقب، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة وغدا السبت

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة بالأسواق

الصحة العالمية تتأهب وبريطانيا تستعد باللقاحات، تحذير أمريكي من جائحة جديدة

سبحان مغير الأحوال، الجولاني يقود سيارة في دمشق برفقة وفد تركي قطري (فيديو)

ارتفاع البلطي ومفاجأة سارة عن المكرونة والمرجان، أسعار السمك في سوق العبور

بيان تحذيري عاجل من محافظة الإسكندرية بشأن طقس اليوم الجمعة

منوعات

المزيد

مصرع 6 أشخاص وإصابة 60 آخرين في حريق بدار للمسنين بالأردن

سبحان مغير الأحوال، الجولاني يقود سيارة في دمشق برفقة وفد تركي قطري (فيديو)

من الذهول إلى الغموض، ناسا تحقق في ملابسات تحطم مروحية "إنجينويتي" على المريخ

فلكي يلتقط مشاهد فريدة لسقوط "كرات نارية" على سطح القمر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

هيتقلب رأسا على عقب، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة وغدا السبت

إزاي تعرف رصيدك بمحفظة تذاكر المترو

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 12- 12 - 2024 في الأسواق

أسعار الحديد اليوم الخميس 12-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قيمة الجوائز المالية لبطولة الإنتركونتننتال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 13 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 13 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 13 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية