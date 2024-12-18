الأربعاء 18 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل بابا غنوج، زي الجاهز وألذ

سلطة بابا غنوج
سلطة بابا غنوج

طريقة عمل بابا غنوج، من الطرق التي تجمع بين كونه نوع من أنواع السلطات، وكذلك الوجبات الخفيفة.

وبابا غنوج من ألذ السلطات التي يمكن أن توضع مع الأكلات لفتح الشهية،  كما أنه من أشهر السندوتشات في محلات الفول والطعمية،  كما يمكن تناوله كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

ونستعرض في السطور التالية طريقة عمل بابا غنوج بالطحينة، بخطوات بسيطة، وبتتبيلة مميزة، إلى جانب أنها سريعة التحضير، لتقديمها لأفراد أسرتك سواء مع الوجبات الرئيسية، أو كوجبة خفيفة.

مكونات عمل بابا غنوج 
2 حبة باذنجان أسود
1 فلفل أحمر مفروم
1 فص ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة طحينة
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1/2 ملعقة كبيرة خل
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
كمون مطحون حسب الرغبة
شطة حسب الرغبة (اختياري)
بقدونس مفروم للتزيين

 

طريقة عمل بابا غنوج خطوة بخطوة
 

بابا غنوج
بابا غنوج

1. شوي الباذنجان
    سخّني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

    اثقبي الباذنجان بشوكة في عدة أماكن.

    ضعي الباذنجان في صينية فرن وادهنيه بزيت الزيتون.

    اشوي الباذنجان في الفرن لمدة 45-60 دقيقة، أو حتى ينضج تمامًا ويصبح طريًا.

    اخرجي الباذنجان من الفرن واتركه ليبرد قليلًا.

2. تحضير المزيج
    قشري الباذنجان بعد أن يبرد وأزيلي البذور.

    ضعي الباذنجان المقطع في وعاء كبير.

    أضيفي إلي الباذنجان كلا من: الثوم المفروم والفلفل الأحمر المفروم والطحينة وعصير الليمون والخل والملح والفلفل الأسود والكمون.

    اهرس المزيج جيدًا باستخدام شوكة أو هراسة يدوية أو محضر طعام حتى يصبح ناعمًا وكريميًا.

 

3. طريقة تقديم البابا غنوج
    

ضعي البابا غنوج في طبق تقديم.

    زيّني البابا غنوج بالبقدونس المفروم وزيت الزيتون.

    قدمي البابا غنوج مع الخبز العربي أو رقائق التوست أو الخضروات الطازجة.

نصائح عند عمل البابا غنوج لطعم ألذ 
للحصول على قوام أكثر كثافة؛ يمكنك إضافة المزيد من الطحينة،.

للحصول على طعم أكثر حمضية؛ يمكنك إضافة المزيد من عصير الليمون.

يمكنك تزيين البابا غنوج بالزيتون أو الرمان أو جوز الصنوبر.

يمكنك تحضير البابا غنوج مسبقًا وتخزينه في الثلاجة لمدة 3-4 أيام.

اتركي الباذنجان ليبرد قليلًا قبل تقشيره، فهذا سيجعل التقشير أسهل.

يمكنك استخدام محضر الطعام لهرس المزيج بشكل أسرع وأسهل.

 

إضافات أخرى لطعم أغنى 

 

طريقة بابا غنوج
طريقة بابا غنوج

هناك بعض الإضافات التي يمكنك تجربتها، لطعم أغنى، أو للتغيير في الطعم من وقت لأخر، والتي نستعرضها، في السطور التالية:

بابا غنوج بالزبادي: يمكنك إضافة 1/4 كوب زبادي إلى المزيج للحصول على قوام أكثر نعومة وطعم أكثر حامضية.

بابا غنوج بدبس الرمان: يمكنك إضافة 1 ملعقة كبيرة دبس رمان إلى المزيج للحصول على طعم أكثر حلاوة وعمقًا.

بابا غنوج بالفلفل المشوي: يمكنك إضافة ثمرة فلفل أحمر مشوي إلى المزيج للحصول على طعم مدخن ونكهة مميزة.

طريقة عمل سلطة الكول سلو، الوصفة الأصلية

سلطة الدقوس وصفة عربية لذيذة وسهلة التحضير

طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار
 

سلطة الزبادي بالخيار
سلطة الزبادي بالخيار

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار بطريقة بسيطة وسريعة، إلى جانب أن طعمها لذيذ، وستلقى إعجاب كل أفراد الأسرة، والتي يمكن تقديمها على مائدة الفطور، أو مع الغداء لكل أفراد الأسرة.

مكونات عمل سلطة الزبادي بالخيار:

كوبين زبادي قليل الدسم
فص ثوم مدقوق
فلفل حار مفروم ناعم
قليل من الكزبرة المفرومة
قليل من الشبت المفروم
قليل من النعناع المفروم
خيار مقطع لمكعبات صغيرة
ربع ملعقة صغيرة بابريكا
بشر ليمونة
ملح وفلفل
ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار:

تخلط جميع المكونات مع بعض ثم يحتفظ بها في الثلاجة لحين الاستخدام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سر عمل بابا غنوج سلطة بابا غنوج سلطة بابا غنوج باللحمة المفرومة طريقة عمل بابا غنوج بالطحينة طريقة بابا غنوج طريقة عمل بابا غنوج في البيت

مواد متعلقة

طريقة عمل الحواوشي، وجبة للغداء سريعة التحضير وغير مكلفة

طريقة عمل القرنبيط المقرمش، غداء مغذي و"على أد الإيد"

طريقة عمل سلطة الزبادي، سهلة ولذيذة ومغذية

طريقة عمل سلطة الطحينة، تفتح الشهية على الطعام ومذاقها مميز

الأكثر قراءة

أخبار مصر: مفاجأة عن حالة عادل إمام الصحية، أمريكا تنفض يدها من دعم أوكرانيا، تحذير عاجل من الأرصاد، الموت يفجع محمد النني

صور الأقمار ما بتكدبش، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء

بلدي وأبيض، تراجع جديد في أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

شقيق الجولاني وذو خطاب استعلائي، من هو ماهر الشرع وزير الصحة في الحكومة السورية

ارتفاع البسلة والبصل وانخفاض جديد في الطماطم والبطاطس، أسعار الخضار اليوم بسوق العبور

انطلاق القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني بالقاهرة غدًا

قمة مصرية إندونيسية بالقاهرة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات

الصغرى هتوصل لـ 6، درجات الحرارة اليوم الأربعاء 18 -12- 2024 في مصر

منوعات

المزيد

ألقيت قبل 80 عامًا وتزن 10 أطنان، إبطال مفعول قنبلة في ألمانيا

بسبب كامالا هاريس، ترامب يقاضي صحيفة وشركة لاستطلاعات الرأي

ارتفاع عدد قتلى زلزال فانواتو العنيف، واستمرار البحث على محاصرين تحت الأنقاض (فيديو)

تبرعت بواحدة والثانية أتلفها الحمل، تفاصيل ثالث عملية لزراعة كلية خنزير لمريضة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء محليا وبالبورصات العالمية

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024؟

صور الأقمار ما بتكدبش، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 17-12-2024

المزيد

انفوجراف

دول غربية ومنظمات دولية أعلنت التواصل مع الإدارة الجديدة في سوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، دعوة للتوحيد وعدم الشرك بالله (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 18 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 18 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية