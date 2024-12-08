الأحد 08 ديسمبر 2024
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طريقة عمل سلطة الكول سلو، الوصفة الأصلية

طريقة الكول سلو
طريقة الكول سلو

طريقة عمل الكول سلو، من أصناف السلطات الشهيرة في العالم، وهي سلطة الكرنب الأمريكية الشهيرة، التي تقدم مع الفراخ البروستد، وفي محلات البيتزا والهامبرجر الأمريكية.

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ولأن اسعار هذه الوجبات أصبحت خيالية، فتحاول ستات البيوت إجادة عملها، للتوفير في الميزانية.

 
وطريقة عمل سلطة الكول سلو؛ تعد من أشهر السلطات في العالم، ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة، فهي تتكون فقط من الكرنب المخصص للسلطة، مع الجزر، ويتم إعداد صلصة خاصة بها؛ تتكون من المايونيز وبعض التوابل.

ولأن ربات البيوت، تبحث طول الوقت عن طريقة عمل سلطة الكول سلو، فأصبح مختلف الشيفات يقدمون أسرار طريقة عمل سلطة الكول سلو في البيت.

 

الكول سلو
الكول سلو

 حتى يمكن لستات البيوت والأمهات عمل وجبة كنتاكي الشهيرة متكاملة بكل مكوناتها في البيت، حتى يمكنك التوفير في الميزانية من جهة، وكذلك لتضمني جودة جميع المكونات، وحتى تقللي شراء الأكلات الجاهزة.


طريقة عمل الكول سلو من مطبخ الشيف داليا شبانة
 

وتقدم الشيف داليا شبانة، طريقة عمل سلطة الكول سلو، في السطور التالية، لكل ست بيت تبحث عن طريقتها، زي الجاهزة.

 

مكونات عمل الكول سلو:

2 كوب كرنب ابيض
كوب جزر
ملعقة كبيرة بصل مفروم ناعم (اختيارى)

 

مقادير دريسينج الكول سلو

كوب مايونيز
3 ملاعق كبيرة زبادي
2 ملعقة كبيرة كريمة
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة عسل أبيض
ملح وفلفل

 

خطوات عمل الكول سلو

فى وعاء عميق نخلط مقادير الصوص جيدا بالمضرب السلك.
ثم نضع الكرنب والجزر والبصل ونخلطهم جيدا حتى يتجانسوا.
يوضع الخليط بعلبة محكمة الغلق، ويترك بالثلاجة لمدة ساعة، حتى تصبح نكهته أطيب، وكلما تركتي الكول سلو في الثلاجة مدة أطول كلما كان طعمها أفضل، لأنها تمتزج بشكل أكبر مع الدريسنج، مما يجعل طعمها غنيا.
وتقدم باردة، مع الوجبات المختلفة.

 

طريقة عمل سلطة الكول سلو على الطريقة الأمريكية الأصلية

 

سلطة الكول سلو
سلطة الكول سلو

 

ونستعرض في السطور التالية الطريقة الأمريكية الأصلية، لعمل سلطة الكول سلو.

 

مكونات الكول سلو الأمريكية

حبة كرنب صغيرة
2 حبة جزر متوسط الحجم مقطعين عيدان رفيعة
مكونات دريسينج الكول سلو
6 ملعقة كبيرة لبن زبادي 
5 ملعقة مايونيز
ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض
4 ملعقة بقدونس مفروم خشن
ملح – فلفل
رشة سكر

خطوات الكول سلو:

تزال الضلوع القاسية من أوراق الكرنب، بعد غسلها ثم تقطع رفيعة، ترش بالملح.
تخلط جميع مكونات الصوص مع بعضها جيدا.
يضاف الصوص إلى الكرنب المقطع، ويضاف الجزر، وتفرك جميع المكونات مع الكرنب جيدا، وتقلب جيدا، حتى يمتزج الصوص مع الكرنب والجزر.
تغطى الكول سلو، وتوضع في الثلاجة، ساعتين على الأقل قبل أن تقدم، ويفضل أن تعدي الكول سلو قبل تناولها بيوم كامل؛ حتى تستمتعي بألذ طعم، زي الجاهزة.
 

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