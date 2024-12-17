محافظ الغربية يتفقد موقع حريق التهم مخزن مفارش بالمحلة (فيديو)

انتقل اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، منذ قليل لموقع حريق هائل التهم مخزنا للمفارش يقع بشارع العباسي القديم في مدينة المحلة الكبرى، مما أسفر عن تدمير كميات كبيرة من المخزون داخل المخزن الحريق الذي اندلع في وقت متأخر من مساء اليوم، ما أثار حالة من الذعر بين السكان المجاورين بسبب كثافة الدخان والحرارة الشديدة.

السيطرة على النيران

على الفور انتقل محافظ الغربية ونائبه الدكتور محمود عيسى والمحاسب أحمد المغاورى رئيس الحي، وهرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران التي كانت تهدد المباني المحيطة، وتمكنت من السيطرة على الحريق بعد جهود كبيرة استمرت لساعات، مما حال دون امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

إخلاء المنطقة المحيطة بالمخزن

وأكد محافظ الغربية أنه لا توجد إصابات أو ضحايا حيث كانت فرق الإنقاذ قد سارعت بإخلاء المنطقة المحيطة بالمخزن.

التحقيقات جارية لتحديد السبب وراء اندلاع الحريق

كما أوضح محافظ الغربية أن التحقيقات جارية لتحديد السبب وراء اندلاع الحريق، ويجري تقييم حجم الأضرار المبدئية.

وناشد محافظ الغربية السكان بالحفاظ على الهدوء والتعاون مع فرق الطوارئ لضمان سرعة إزالة آثار الحريق وعودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة.

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