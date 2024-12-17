الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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مصرع شاب في حادث تصادم سيارتين بطريق "بسيون -طنطا"

وفاة شاب إثر حادث
وفاة شاب إثر حادث على طريق "بسيون -طنطا"

لقي شاب من مدينة بسيون بمحافظة الغربية مصرعه منذ قليل في حادث مروري على طريق بسيون -طنطا وتحديدًا أمام مدرسة برما الصناعية.

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مصرع شاب اصطدمت سيارته بأخرى

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغًا بوقوع حادث أمام مدرسة برما وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث وتبين أن السيارة التي كان يقودها الشاب ويدعى "مصطفى ماهر صحصاح" اصطدمت بسيارة أخرى مما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة توفي على إثرها في مكان الحادث.

فتح تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محضر بالواقعة كما تم نقل جثمان الشاب إلى مستشفى بسيون المركزي في حين تم فتح تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابه.

مصرع شاب انقلبت سيارته بمصرف سبرباي في طنطا

 

لقي شاب من عزبة الزراعية التابعة لقرية منشأة الأوقاف بمركز طنطا مصرعه في انقلاب سيارته الملاكي في المصرف على طريق سبرباي بالقرب من مول طنطا الجديد.

 

انقلاب سيارة بمصرف سبرباي

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية بلاغًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة بمصرف سبرباي  بمركز طنطا على بعد أمتار قليلة من مول طنطا الجديد.

الشاب يقود سيارته عندما فقد السيطرة عليها

على الفور انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث وبالتحري تبين أن شاب يدعى "محمود عطية خليفة" يقود سيارته وعندما فقد السيطرة عليها أدى ذلك لانقلابها في المصرف وتم نقل الجثمان إلى مستشفى طنطا العام.

 

وتجري الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية تحقيقًا لمعرفة تفاصيل الحادث وظروفه، في حين تم تكليف فريق من المختصين لفحص السيارة والبحث عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.

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