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محافظات

قوات الإنقاذ النهري تبحث عن طفل سقط في ترعة القضابة بالغربية

قوات الإنقاذ النهري،
قوات الإنقاذ النهري، فيتو

يبحث أهالي قرية القضابة بمركز بسيون  بالتعاون مع قوات الإنقاذ النهري بـ محافظة الغربية عن طفل عامين سقط في الترعة أثناء لهوه.

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غرق طفل عمره عامين

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بوصول بلاغ من أهالي قرية القضابة مركز بسيون بسقوط طفل عمره عامين يدعي "ف. ج" في الترعة.

 

فرقة من الإنقاذ النهري

وعلى الفور توجهت فرقة من الإنقاذ النهري بـ الغربية إلى موقع البلاغ بقرية القضابة ونزل غطاسين من عناصر الإنقاذ مع عدد من الصيادين وأهالي القرية للبحث عن الطفل الذي يبلغ عمره عامين بحسب إفادة أسرته.

 

موقع غرق الطفل

وأجرى عناصر الإنقاذ النهري بـ الغربية بحث بمحيط موقع غرق الطفل حول سلم الترعة الذي سقط من عليه حسب ما رصدته كاميرا المراقبة مع احتساب اتجاه وسرعة تيار المياه.

ودفع مرفق إسعاف الغربية بسيارة إسعاف كتأمين طبي ولتقديم الخدمة الصحية المطلوبة ولسرعة نقل الطفل إلى المستشفى فور العثور عليه.

 

إصابة 14 شخصًا في حريق مخزن مفروشات بالمحلة

شهدت محافظة الغربية، حريقا هائلا نشب في مخزن للمفارش بشارع العباسي القديم بمدينة المحلة الكبرى ما أسفر عن خسائر مالية كبيرة تقدر بملايين الجنيهات.

ونقلت سيارات الإسعاف 5 مصابين بحالات اختناق جراء حريق مخزن للمفروشات بالمحلة، لمستشفى المحلة العام لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما تلقى 9 آخرين للعلاج في مكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

الخسائر المادية تقدر بملايين الجنيهات 

وكشف الفحص المبدئي أن الخسائر المادية تقدر بملايين الجنيهات وتقوم الجهات المعنية بحصر الخسائر

 

الدفع بـ15 سيارة إطفاء

وعلى الفور جرى الدفع بـ8 سيارات إطفاء و4 سيارات إسعاف لموقع الحريق، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بـ الغربية بـ 7 سيارات أخرى من بينها خزان مياه استراتيجي وتم فرض كردون أمني فيما تصاعدت ألسنة اللهب ونجحت قوات الإطفاء في محاصرة كرات اللهب والسيطرة على الحريق.

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