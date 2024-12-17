إصابة 14 شخصًا في حريق مخزن مفروشات بالمحلة

شهدت محافظة الغربية، حريقا هائلا نشب في مخزن للمفارش بشارع العباسي القديم بمدينة المحلة الكبرى ما أسفر عن خسائر مالية كبيرة تقدر بملايين الجنيهات.

ونقلت سيارات الإسعاف 5 مصابين بحالات اختناق جراء حريق مخزن للمفروشات بالمحلة، لمستشفى المحلة العام لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما تلقى 9 آخرين للعلاج في مكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الخسائر المادية تقدر بملايين الجنيهات

كشف الفحص المبدئي أن الخسائر المادية تقدر بملايين الجنيهات وتقوم الجهات المعنية بحصر الخسائر.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل في مخزن للمفروشات بالمحلة الكبري

الدفع بـ 15 سيارات إطفاء و4 سيارات إسعاف لموقع الحريق

وعلى الفور جرى الدفع بـ 15 سيارات إطفاء و4 سيارات إسعاف لموقع الحريق، فيما دفعت قوات الحماية بـ 7 سيارات أخرى من بينها خزان مياه استراتيجي وتم فرض كردون أمني فيما تصاعدت ألسنة اللهب ونجحت قوات الإطفاء في محاصرة كرات اللهب والسيطرة على الحريق.



تدمير كميات كبيرة من المخزون

ومن جانبه، انتقل اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية لموقع الحريق الهائل الذي التهم مخزن للمفارش يقع بشارع العباسي القديم في مدينة المحلة الكبرى، مما أسفر عن تدمير كميات كبيرة من المخزون داخل المخزن الحريق الذي اندلع في وقت متأخر من مساء اليوم، أثار حالة من الذعر بين السكان المجاورين بسبب كثافة الدخان والحرارة الشديدة.

الحماية المدنية

رافقه نائبه الدكتور محمود عيسي والمحاسب أحمد المغاورى رئيس الحي وهرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق بعد جهود كبيرة استمرت لساعات، مما حال دون امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

وأكد محافظ الغربية أن فرق الإنقاذ قد سارعت بإخلاء المنطقة المحيطة بالمخزن.

وأوضح محافظ الغربية أن التحقيقات جارية لتحديد السبب وراء اندلاع الحريق، ويجري تقييم حجم الأضرار المبدئية.

وناشد محافظ الغربية السكان بالحفاظ على الهدوء والتعاون مع فرق الطوارئ لضمان سرعة إزالة آثار الحريق وعودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة.





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