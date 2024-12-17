أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار الفراخ بالأسواق.. توقعات بارتفاع جديد للذهب محليا خلال الفترة المقبلة.. والبورصة تخسر 13 مليار جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

وزير قطاع الأعمال يتفقد فرع "عمر أفندي" بميدان روكسي بعد تطويره

قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة تفقدية لأحد فروع شركة "عمر أفندي" التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بميدان روكسي بمنطقة مصر الجديدة.

‎وأجرى الوزير جولة داخل الفرع تفقد خلالها أعمال التطوير التي شهدها، والمكون من ثلاثة طوابق، والأقسام المتنوعة التي تضم مجموعة واسعة من المنتجات التي تسهم في تلبية احتياجات الأسرة المصرية.

‎أكد المهندس محمد شيمي أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الوزارة لتطوير شركاتها التابعة بشكل شامل، وتحديث وتحسين أداء فروع شركات التجارة الداخلية وإحياء العلامات التجارية العريقة والشهيرة، ومن بينها "عمر أفندي"، والارتقاء بمستوى الخدمات وجودة المنتجات المقدمة للمستهلك وتوفير بيئة تسوق مبتكرة، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ويتماشى مع رغبات العملاء، وتعزيز دور قطاع الأعمال العام في الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتنمية مهاراته كجزء أساسي من استراتيجية التحديث، وتنشيط الجهود التسويقية والبيعية.

شهد فرع "عمر أفندي" بميدان روكسي، خلال الفترة الماضية، تطويرا شمل الواجهة الخارجية للمبنى، والمساحات الداخلية وإعادة تصميمها بطريقة مبتكرة، والتكييف والمصعد والإنارة، وإدخال أنظمة عرض وبيع متطورة. ويضم الفرع أقساما متنوعة تشمل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والأدوات المنزلية، والملابس والمفروشات والوبريات ومنها منتجات "MEHALLA" من إنتاج شركة "مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى"، والأثاث المنزلي والمكتبي ومن بينها منتجات الشركة التجارية للأخشاب، والسجاد، إلى جانب منتجات شركتي النصر للزجاج والبلور والعامة لمنتجات الخزف والصيني.



ميتسوبيشي وأوبل تتصدران المشهد، سيارات 2025 تصل مصر مزودة بالذكاء الصناعي

سيارات 2025.. أيام قليلة تفصلنا عن عام 2025، ويستعد المستهلك المصري لمتابعة طرح أحدث الموديلات في السوق بالتزامن مع بداية العام الجديد، خاصة بعد انتهاء مصانع السيارات من إنتاج الموديلات الحديثة التي تتميز بتقنيات القيادة الآمنة.

ومع اقتراب طرح هذه السيارات، بدأ البعض يتساءل: هل من الأفضل شراء السيارات في الوقت الحالي، أم الانتظار حتى يتم طرح جميع موديلات عام 2025.



وفي ذات السياق، علقت شعبة السيارات على تساؤلات المستهلكين بشأن موعد اقتناء سيارات، حيث أكدت أن السوق المصري يشهد طرح موديلات حديثة تتمتع بأنظمة قيادة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح سمة العصر الحالي.

وأوضحت الشعبة أن الراغبين في اقتناء هذه الأنظمة المتطورة قد يميلون إلى الانتظار حتى يتم طرح جميع الموديلات من قبل المصانع، مما يمنحهم فرصة أكبر لاختيار الأنسب لاحتياجاتهم.

لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن أسعار هذه السيارات قد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج.

أعلنت الشعبة أن سوق السيارات سيستقبل قريبًا سيارات ميتسوبيشي موديلات 2025، بما في ذلك فئة SUV أوتلاندر، والتي ستُطرح في بداية العام المقبل، دون الكشف عن أسعارها حتى الآن.

وفي سياق متصل، أكدت الشعبة توقف بيع سيارة أوبل كروس لاند في الأسواق العالمية، حيث تم استبدالها بسيارة أوبل فرونتيرا الجديدة.

ويُذكر أن اسم "فرونتيرا" يعود إلى علامة أوبل كأحد الطرازات القديمة التي توقفت لفترة طويلة، لكنه يعود الآن بحلة جديدة. ومن المتوقع أن تصل السيارة إلى السوق المصري مع بداية العام الجديد.

685 مليون دولار حجم الطلب العالمي على مصنعات الدواجن

كشفت أحدث الدراسات الصادرة عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن حجم الطلب العالمي على” مصنعات الدواجن” خلال العام الماضى 2023 للبند الجمركى 160239، بلغ نحو 685 مليون دولار.

وأوضحت أن ألمانيا تعد المستورد الأول لهذه السلعة على المستوى العالمى، حيث تمثل وحدها 15% بإجمالى واردت بلغت قيمته نحو 102 مليون دولار وبمتوسط سعر للطن بلغ 7670 دولارًا، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 11% وبقيمة واردات بلغت 72 مليون دولار وبمتوسط سعرى للطن يقدر بنحو 5100 دولار.

ثم المملكة المتحدة بقيمة واردت بلغت 57 مليون دولار وبمتوسط سعر للطن بلغ 7306 دولارًا، تليها هولندا بقيمة واردت بلغت 54 مليون وبمتوسط سعرى 4870 دولارا للطن، ثم إسبانيا بقيمة واردت سجلت نحو 48 مليون دولار بمتوسط سعر للطن سجل نحو 3680 دولارًا، ثم اليابان بإجمالى واردت بلغت 45 مليون دولار وبمتوسط سعر للطن سجل نحو 5424 دولارًا.

وذكرت الدراسة أن الصين احتلت المرتبة الأولى كأكبر دولة مصدرة لمصنعات الدواجن خلال العام الماضى، حيث تستحوذ وحدها على 27% من الصادرات العالمية بما قيمته 230 مليون دولار لنحو 49 ألف طن بمتوسط سعر للطن سجل نحو 4707 دولارات.

تليها تايلاند بـ14% من الصادرات العالمية بقيمة صادرات بلغ 122 مليون دولار وبكمية بلغت نحو 19 ألف طن وبمتوسط سعرى بلغ 6362 دولارًا للطن.

ثم ماليزيا بـ12% بإجمالى صادرات بلغ نحو 106مليون دولار وبكميات بلغت نحو 22 ألف طن وبمتوسط سعرى 4906 دولارًا للطن، ثم هولندا بـ8% بإجمالى صادرات بلغ 69 مليون دولار لكميات سجلت 8 ألاف طن وبمتوسط سعرى هو الأعلى حول العالم، حيث بلغ 8453 دولارًا للطن، تليها إسبانيا 8%، وبصادرات بلغت 69 مليون دولار لكميات سجلت 14 ألف طن وبمتوسط سعر 4956 دولارًا للطن.

بينما احتلت مصر المرتبة الـ19 بحصة سوقية من الصادرات العالمية أقل من 1%، حيث سجلت صادراتها حوالى 4.9 ملايين دولار منها حوالى 4 ملايين دولار إلى الكويت بمتوسط سعرى 6160 دولارا للطن، تليها الأمارات المتحدة بصادرات سجلت نحو 400 ألف دولار، ثم البحرين بصادرات بلغت 329 ألف دولار، ثم كوت ديفوار بصادرات سجلت 168 الف دولار.

وذكرت الدراسة، أن الانتاج العالمى من مصنعات الدواجن فى زيادة مطردة خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل إجمالى إنتاج الصين من هذا المنتج خلال العام الجارى إلى نحو 23.4 مليون طن، بينما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 22 مليون طن، وسجلت البرازيل نحو 15 مليون طن، بينما سجلت مصر 2.6 مليون طن ما يجعلها أكبر منتج لمصنعات الدواجن فى الشرق الأوسط.

البنك المركزي المصري يستضيف الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي

استضاف البنك المركزي المصري الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الأفريقي والتي استمرت فعالياتها على مدار ثلاثة أيام من 9 إلى 11 ديسمبر 2024، وذلك ‏في ضوء التوجهات الرئاسية بدعم التعاون والتكامل المصري الإفريقي، وتحت رعاية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.

وبالنيابة عن محافظ البنك المركزي المصري افتتح طارق الخولي نائب المحافظ، فعاليات الاجتماع وذلك بمشاركة محمود وائيش رئيس لجنة الاستقرار المالي الإفريقي وممثل بنك موريشيوس المركزي، والدكتور جولاسي أولوفادي السكرتير التنفيذي لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، والعديد من ممثلي البنوك المركزية الإفريقية، بالإضافة إلى ممثلي قطاعي مراقبة المخاطر الكلية والتعاون الأفريقي بالبنك المركزي المصري.

وفي كلمته الافتتاحية أكد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري أن "اجتماع الدول الإفريقية في لجنة واحدة يمثل أساسًا ‏يمكن البناء عليه لإقرار نظام مالي إفريقي أكثر استقرارًا وتناغمًا يعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها دول القارة خلال السنوات الأخيرة يصبح من الأهمية تعزيز الاستقرار المالي على مستوى القارة، وذلك بتنسيق أطر الاستقرار المالي المطبقة في الدول المختلفة بما يمكننا من تمثيل النظام المالي الإفريقي في كيان واحد، واعتماد صوت موحد لتحقيق الاستقرار المالي في القارة والتأكيد على استقرار النظام المالي الإفريقي على الساحة الدولية".

ويكتسب إنشاء لجنة الاستقرار المالي الإفريقي أهمية كبرى، حيث ستكون اللجنة أول جهة متخصصة تصدر تقريرًا للاستقرار المالي على مستوى جميع البنوك المركزية الإفريقية والذي يعكس تطور وأداء المؤسسات المالية الإفريقية ويقدم تحليلًا للمخاطر التي تواجه الأنظمة المالية على المستوى الكلي، ويساهم في تطوير الأدوات التحليلية وتفعيل أدوات السياسة الاحترازية الكلية ويقدم توصيات لاتخاذ إجراءات مسبقة لمواجهة المخاطر المختلفة ومن ثم تفعيل السياسات الاحترازية الكلية على مستوي الأنظمة المالية في الدول الإفريقية.

وجدير بالذكر أن المحافظ حسن عبد الله قد تقدم بمقترح إنشاء لجنة الاستقرار المالي أثناء الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنوك المركزية الإفريقية، والذي عُقد يوم 4 سبتمبر 2024 بموريشيوس وذلك بهدف المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي على المستوى القاري من منظور احترازي كلي.



البورصة تخسر 13 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسى إيجي إكس 30 بنسبة 0.64% عند مستوى 30601 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% عند مستوى 37810 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 13449 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% عند مستوى 8581 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 11731 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% عند مستوى 3185 نقطة.

خبيرة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق

كشفت سماح الدغيدي خبيرة في سوق الذهب في تصريحات خاصة لفيتو على هامش معرض "نبيو "، عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب محليا خلال الفترة المقبلة مشيرة إلى أن الطلب المرتفع هو ما يسبب ارتفاع في أسعار المعدن النفيس، بالإضافة إلى أن الأحداث الجيوسياسية فى العالم الآن أصبحت تلعب دورا لا يستهان به في سعر الأونصة عالميا وهو ما ينعكس على أسعار الذهب محليا.

وتابعت الدغيدي قائلة: ارتفاع أسعار الخامات أيضا تنعكس على أسعار الذهب بشكل مباشر، مشيرة إلى أن صناعة الذهب صناعة مهمة وسوق الذهب المحلى متأثر بشكل كبير بالسوق العالمي.

واصل معرض نبيو للذهب 2024، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، فعالياته لليوم الثالث على التوالي والأخير، والذي يشهد مشاركة 31 عارضًا و49 علامة تجارية مصرية، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى، خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية.

انخفاض أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، يقدر بـ جنيه في الكيلو، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الثلاثاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 84.3 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 75 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 117.9 جنيه للكيلو للمستهلك، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 85 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

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