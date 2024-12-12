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اقتصاد

تفاصيل مبيعات السيارات خلال أول 10 أشهر من عام 2024

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

حصاد 2024 من مبيعات السيارات، شهدت مبيعات السيارات خلال عام 2024 تحسن كبير في المبيعات على عكس العام الماضي، وذلك بعد تدخل الحكومة المصرية ووضع العديد من الخطوات لتحسين صناعة السيارات في مصر  وجذب المستثمرين وخلق آفاق جديدة لتوطين صناعة السيارات، مما ساهم في تنشيط المبيعات بالرغم من التحديات التي تواجه قطاع الاقتصاد.

 

إجمالي مبيعات السيارات خلال أول 10 أشهر من عام 2024

ووفق ما أعلنه تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك، إجمالى مبيعات السيارات خلال أول 10 أشهر من عام 2024، والتى شهدت تحسن كبير عن العام الماضى، ذلك بعد بيع   78.427 ألف سيارة أى تصل نسبة المبيعات، 12%، على عكس العام الماضى 2023 الذي بيع فيه مايقرب  70.010 سيارة.

تفاضيل مبيعات الأتوبيسات خلال عام 2024

وكشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك، نسب مبيعات الأتوبيسات فى السوق المصرى خلال أول 10 أشهر من عام 2024، والتى شهدت تراجع ملحوظ فى المبيعات، وبلغت المبيعات  5.689 أتوبيس، على عكس العام الماضي الذي شهد بيع  6.744 أتوبيس بتراجع وصل إلى 16% تقريبًا. 

 

تفاصيل مبيعات الملاكي خلال أول 10 أشهر من عام 2024

وتابع  تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك، إجمالي مبيعات السيارات الملاكي، التي شهدت تحرك ملحوظ فى أعداد المبيعات بنسبة تصل نحو 18%، بعد بيع  62.349 ألف سيارة، على عكس العام الماضي الذي بيع فيه  52.887 ألف سيارة.

 

تفاصيل مبيعات النقل خلال أول 10 أشهر من عام 2024

وفيما يخص مبيعات النقل أكد تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك، على ارتفاع مبيعات سيارات النقل خلال عام 2024، بعد بيع 10.389 ألف سيارة، على عكس العام الماضي الذي شهد بيع  10.379 سيارة نقل، أي يعادل نمو في حركة المبيعات تصل نسبتها 1% وهي نمو ضئيل.

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