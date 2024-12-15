الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات القابضة للكيماويات

المهندس محمد شيمي
المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال

عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا لمناقشة مؤشرات الأداء والنتائج المالية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وكذلك مستجدات المشروعات الحالية والمستقبلية.

شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل

وشهد الاجتماع، الذي انعقد خلال زيارة الوزير إلى شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل، حضور المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة، حيث تم استعراض موقف العديد من المشروعات ومعدلات تنفيذها ومن بينها مشروع مصنع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم وتأهيل وإعادة تشغيل فرن الفيروسيليكون بشركة كيما في أسوان، والجهود الجارية لإعادة إحياء شركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية، ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع النصر للأسمدة في السويس ومصنع الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص وغيرها من المشروعات، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه هذه الشركات وسبل التغلب عليها. 

كما تم مناقشة الخطط المستقبلية لكل شركة، والتركيز على تطوير الإنتاج وتحسين جودة المنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الصادرات وفتح أسواق جديدة.

احتياجات السوق المحلية وزيادة حجم الصادرات

وأكد المهندس محمد شيمي ضرورة تكثيف الجهود لإنجاز المشروعات وفق جداول زمنية محددة، مشددًا على أهمية المتابعة الدقيقة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، وضرورة تطوير خطوط الإنتاج ورفع الطاقات الإنتاجية وتحسين مستوى الجودة والكفاءة التشغيلية والالتزام بالمعايير البيئية والاستدامة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة في الشركات بالشكل الأمثل، وتعزيز قدرات الإنتاج بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة حجم الصادرات، مع الاهتمام بالتدريب المستمر لرفع وتنمية مهارات العاملين. وأشار إلى أهمية العمل الجماعي وتضافر الجهود بين جميع الشركات التابعة لتحقيق النجاح المشترك، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم الكامل لهذه الشركات لتنفيذ خططها الطموحة وتحقيق الأهداف المرجوة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأستفادة القصوى الأعمال العام العضو المنتدب التنفيذي القطاع الخاص الشراكة مع القطاع الخاص الخطط المستقبلية احتياجات السوق المحلى

مواد متعلقة

التفاصيل الكاملة لجلسات معرض نبيو للذهب والمجوهرات

اليوم، انطلاق فعاليات معرض نيبو الدولي للذهب والمجوهرات بمشاركة تركيا وأوكرانيا لأول مرة

وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع شركة اليايات ومهمات وسائل النقل

تكليف عصام عبد الفتاح بتسيير أعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير

الذهب ولع، زيادة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم الخميس

واتساب: نعمل على إصلاح العطل ونتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها قريبا

أخبار الاقتصاد اليوم: المصرية للاتصالات تتيح مكالمات دولية مجانية إلى سوريا.. عطل يضرب 3 تطبيقات هامة حول العالم.. ارتفاع أسعار الليمون

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-12-2024، هبوط مفاجئ يزلزل الجنيه الأصفر وعيار 24

الأكثر قراءة

من أمريكا، عالم مصري يقترح حلًّا فعالًا لسد النهضة دون الإضرار بمصالح مصر

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

انخفاض كبير في أسعار الفراخ اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

أخبار مصر: ماذا فعل الجولاني مع فتاة جميلة بدمشق، مرض غامض يصيب نجل فنان شهير، الشناوي يهدد بالرحيل، جورج وسوف يعلق على رحيل صديقه الأسد

جروس يقترب من تدريب الزمالك

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك والمصري في الكونفيدرالية

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية صباح الأحد 15 ديسمبر 2024

نائب: مافيا استيراد القمح وراء تعطيل استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي

منوعات

المزيد

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

الخفافيش تهدد سكان ولاية أسترالية بفيروس مميت، ما القصة؟

إعصار قوي يضرب كاليفورنيا ويتسبب في انقطاع الكهرباء بسان فرانسيسكو

احتفال مشترك يجمع قريتين "عدوتين" لمدة 14 عاما بسبب الحرب السورية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها، سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

بكام سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف تبدل حال المشركين بعد بعثة الرسول؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

سبب تسمية (الطِّوال) و(المئين) و(المثاني) و(المُفَصَّل) وأسماء سور القرآن الكريم

كيف يخاف الرسول أن يعصي الله وهو المعصوم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية