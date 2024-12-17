أخبار الرياضة اليوم: الدوري السعودي يرصد لاعب الأهلي.. تطورات إصابة عبد الله السعيد.. وفينيسيوس الأفضل في 2024

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها:

عرض مفاجيء لنجم الأهلي

فجرت صحيفة الرياض السعودية مفاجأة كبيرة بشأن انتقال مروان عطية، إلى صفوف فريق الفتح، وأفادت الصحيفة أن النادي السعودي اقترب من حسم صفقة نجم الأهلي إلي صفوفه.

وقال المصدر أن مروان عطية لم تصله أي عروض من الفتح السعودي وأن اللاعب يضع كل تركيزه خلال الفترة الحالية مع النادي الأهلي ولا يركز في أي شيء آخر.

تطورات إصابة عبد الله السعيد

خضع عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تأهيلي وعلاجي داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا لمباراة سيراميكا كليو باترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك في ظل الإصابة التي يعاني منها اللاعب وهي عبارة عن كدمة في العضلة الأمامية.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن عبد الله السعيد يخضع لبرنامج علاجي مكثف في الفترة الحالية بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

فينيسيوس أفضل لاعب في العالم

جوائز ذا بيست، فاز البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في العام خلال حفل ذا بيست، لعام 2024 والمُقدمة من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وكشف الفيفا عن عملية التصويت لقائدي المنتخبات والمدربين لجوائز ذا بيست وجاء تصويت محمد صلاح قائد منتخب مصر كالتالي:

فينيسيوس جونيور - رودري - داني كارفاخال

بينما تصويت حسام حسن مدرب منتخب مصر:

رودري - فينيسيوس جونيور - بيلنجهام

وتنافس على الجائزة 11 مرشحًا، وهم: خماسي ريال مدريد فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي وداني كارفاخال، لاعب ريال مدريد السابق توني كروس، ثنائي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند ورودري، لاعب برشلونة لامين يامال، نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي ولاعب باير ليفركوزن فلوريان فيرتز.

وكان ليونيل ميسي هو الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم، ذا بيست، لعام 2023.

كارلو أنشيلوتي أفضل مدير فني في عام 2024

كما فاز الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بجائزة أفضل مدير فني لعام 2024 بجوائز ذا بيست للأفضل.

وضمت القائمة 5 مرشحين، وهم: بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن ودي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا.

وكان بيب جوارديولا هو الفائز بجائزة أفضل مدرب في العالم، ذا بيست، لعام 2023.



موقف أكرم توفيق من التجديد للأهلي وتطورات عرض بيراميدز

كشف مصدر داخل الأهلي تطورات أزمة تجديد أكرم توفيق لاعب الفريق الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، مؤكدا أن اللاعب يضع الأولوية للأهلي من أجل الاستمرار والتوقيع على العقود الجديدة ولكنه يرغب في الحصول على التقدير المالي الكافي للموافقة على تجديد تعاقده.

وأوضح أن أكرم توفيق لديه عرض مغري من بيراميدز ولكن الأولوية بالنسبة له هي الاستمرار في صفوف الأهلي ولكن في الوقت نفسه ينتظر تقدير مسؤولي النادي، مشددا على أن هناك جلسة تجمعه ووكيله مع مسؤلي الأهلي خلال الساعات القادمة لحسم الملف.

الأهلي يقترب من حسم صفقة العش لتدعيم الدفاع في يناير

اقترب مسئولو النادي الأهلي من التعاقد مع مصطفى العش مدافع نادي زد لتدعيم دفاعات الفريق في يناير القادم وذلك بعد استقرار النادي على فسخ العقد مع يوسف أيمن مدافع الفريق واعادته الي الدحيل القطري في يناير القادم.

لاعب تشيلسي مهدد بالإيقاف 4 سنوات بسبب المنشطات



كشفت تقارير صحفية أن أحد اللاعبين البارزين في صفوف نادي تشيلسي، يواجه خطر الإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب فشله في اختبار المنشطات.

ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، يواجه الأوكراني ميخايلو مودريك، نجم تشيلسي، خطر الإيقاف عقب اكتشاف مادة محظورة في العينة الأولى التي أُخذت منه في نهاية أكتوبر الماضي.

ومن المتوقع أن تعرف نتائج العينة الثانية لمودريك التي تهدف لتأكيد أو نفي التحاليل الأولية، خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأشارت إلى أن الدولي الأوكراني يواجه خطر الإيقاف لمدة 4 سنوات، كما تنص وكالة مكافحة المنشطات البريطانية، ومع ذلك، في حال عدم وجود نية للتلاعب أو وفقًا لمستوى الإهمال، يمكن تخفيف العقوبة إلى عامين أو أقل.

رونالدو يقرر الترشح لرئاسة اتحاد الكرة البرازيلي

اتخذ الظاهرة البرازيلي رونالدو نازاريو، البالغ 48 عامًا، قرارًا رسميًّا بالترشح لرئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

ويعتزم رونالدو، الذي فاز بكأس العالم مع البرازيل عامي 1994 و2002، الترشح في انتخابات الاتحاد البرازيلي لخلافة الرئيس الحالي إدنالدو رودريجيز عام 2026.

وقال رونالدو لشبكة "جلوبو إسبورتي": "من بين مئات الأشياء التي تدفعني للترشح لرئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أريد استعادة هذه المكانة، والاحترام اللذين كان يتمتع بهما منتخب البرازيل دائمًا، ولم يعد يحظى بهما أي شخص آخر اليوم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.