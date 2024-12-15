الأحد 15 ديسمبر 2024
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رياضة

تشيلسي يفوز على برينتفورد بثنائية في الدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي

فاز فريق تشيلسي على نظيره برينتفورد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وسجل هدفي فريق تشيلسي كل من كوكوريلا في الدقيقة 43 وجاكسون في الدقيقة 80، بينما سجل هدف برينتفورد اللاعب مبيمو في الدقيقة 90.  

 

تشكيل تشيلسي أمام برينتفورد 

تشكيل برينتفورد أمام تشيلسي 

ترتيب تشيلسي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 

وبتلك النتيجة يحتل تشيلسي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة،بينما ياتي فريق برينتفورد في المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.

 

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