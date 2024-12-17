محافظ قنا يتفقد موقع حريق مستشفى الصدر (صور)

تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، موقع حريق مستشفى الصدر للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة أسبابه، وذلك عقب نقل المصابين لمستشفى قنا العام.

وتفقد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، حالة مصابي حادث حريق مستشفى الصدر للإطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكيد من تقديم الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

محافظ قنا يتفقد حالة المصابين

وتفقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، على الفور المصابين جراء حادث اندلاع حريق محدود بمستشفى الصدر، والذي أسفر عن إصابة 12 مريضًا من المقيمين بالأقسام الداخلية بحالات اختناق دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

ووجه محافظ قنا، بنقل جميع المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم نقل 15 حالة أخرى بشكل احترازي من المقيمين بالأقسام الداخلية بمستشفى الصدر حرصًا على سلامتهم.

تقديم الخدمة الطبية لمصابى حادث حريق مستشفى الصدر بقنا

وعقب نقل المصابين، قام محافظ قنا، يرافقه اللواء عمرو شلبى حكمدار مديرية امن قنا، و اللواء ايمن السعيد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بزيارة المرضى بمستشفى قنا العام للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من تلقيهم العناية الطبية الكاملة، ووجه بتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم لحين تماثلهم للشفاء.



النيابة تستمع لأقوال المصابين في حادث حريق مستشفى الصدر بقنا

انتقل فريق من النيابة العامة بمحافظة قنا، الي مستشفى قنا العام للاستماع لأقوال مصابي حريق مستشفى الصدر وصولا لمعرفة أسباب الحادث.



محافظ قنا يتفقد مصابي حريق مستشفى الصدر ويطمئن على حالتهم

وكان الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، انتقل، إلى مستشفى قنا العام للاطمئنان على حالة مصابي حريق مستشفى الصدر.

وكانت “فيتو” حصلت على أول صور لمصابي الحريق عقب نقلهم لمستشفى قنا العام.

إصابة 12 شخصا بالاختناق في اندلاع حريق داخل مستشفى الصدر بقنا

و اندلع بإحدى الغرف بمستشفى الصدر، بمحافظة قنا، وسرعان ما انتشر داخل المستشفى، ما أدى إلى إصابة 12 شخصا بالاختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الصحية.

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