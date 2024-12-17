النيابة تستمع لأقوال المصابين في حادث حريق مستشفى الصدر بقنا

انتقل فريق من النيابة العامة بمحافظة قنا، إلى مستشفى قنا العام للاستماع لأقوال مصابي حريق مستشفى الصدر؛ لمعرفة أسباب الحادث.

محافظ قنا يتفقد مصابي حريق مستشفى الصدر ويطمئن على حالتهم

وكان الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، قد انتقل، إلى مستشفى قنا العام للاطمئنان على حالة مصابي حريق مستشفى الصدر.

وكانت “فيتو” قد حصلت على أول صور لمصابي الحريق عقب نقلهم لمستشفى قنا العام.

إصابة 12 شخصا بالاختناق في اندلاع حريق داخل مستشفى الصدر بقنا

واندلع بإحدى الغرف بمستشفى الصدر، بمحافظة قنا، وسرعان ما انتشر داخل المستشفى، ما أدى إلى إصابة 12 شخصا بالاختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الصحية.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، قد تلقت، إخطارا مفاده اندلاع حريق بأحد غرف المرضى بالمستشفى ما أدى إلى اندلاع الحريق.

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق لمنع امتداده إلى الغرف المجاورة.

كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.





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