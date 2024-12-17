محافظ قنا يتفقد مصابي حريق مستشفى الصدر ويطمئن على حالتهم (صور)

انتقل قبل قليل، الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا إلى مستشفى قنا العام للاطمئنان على حالة مصابي حريق مستشفى الصدر.

إصابة 12 شخصا بالاختناق في اندلاع حريق داخل مستشفى الصدر بقنا

وكان حريق قد شب بإحدى الغرف بمستشفى الصدر، في محافظة قنا، وسرعان ما انتشر داخل المستشفى، مما أدى إلى إصابة 12 شخصا إلى الاختناق وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الصحية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، منذ قليل إخطارا مفاده اندلاع حريق بأحد غرف المرضى بالمستشفى ما أدى إلى اندلاع الحريق.

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق لمنع امتداده إلى الغرف المجاورة.

كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام

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