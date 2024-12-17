حصلت “فيتو” على أول صور لمصابي حريق مستشفى الصدر بقنا عقب نقلهم لمستشفى قنا العام.

إصابة 12 شخصا بالاختناق في اندلاع حريق داخل مستشفى الصدر بقنا

وكان حريق قد اندلع بإحدى الغرف بمستشفى الصدر، بمحافظة قنا، وسرعان ما انتشر داخل المستشفى، مما أدى إلى إصابة 12 شخصا بالاختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الصحية.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، قد تلقت منذ قليل، إخطارا مفاده اندلاع حريق بأحد غرف المرضى بالمستشفى ما أدى إلى اندلاع الحريق.

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق لمنع امتداده إلى الغرف المجاورة.

كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

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