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اليوم، إعادة محاكمة فران ووالده بعد قبول الطعن على حكم الإعدام

محاكمة، فيتو
محاكمة، فيتو

تنظر محكمة جنايات الفيوم، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة فران ووالده، متهمين بقتل جدة الأول، لسرقة مصاغها الذهبي، تجري المحاكمة بالدائرة الخامسة، برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ، أسامة محمد جاد، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني وسكرتير الجلسة شعبان عجمي.

الحكم بالإعدام على المتهمين

وكانت محكمة النقض، قضت بإعادة أوراق القضية الي الجنايات وإعادة محاكمة المتهمين اللذين سبق وصدر ضدهما حكم بالإعدام في الواقعة.

تاريخ الواقعة وتفاصيلها

وترجع الأحداث  إلى أواخر أكتوبر 2019، عندما عثر الأهالي على جثة سيدة عجوز، تبلغ من العمر 72 سنة، ربة منزل، بمسكنها في قرية قصر بياض، بمركز أبشواي وتقيم بمفردها بمفردها، وكانت الجثة مسجاة على ظهرها بكامل ملابسها، ووجود تهشم كامل بعظام الجمجمة من الجانب الأيسر، وتم تشكيل فريق بحث من مديرية أمن الفيوم.

 

 ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة حفيد المجني عليها،  نبيل.ع. م، ويعمل  فران، وساعده في ارتكاب الجريمة والده، ويعمل مزارع،  وهو زوج ابنتها، ويرجع السبب وراء ارتكابهما الجريمة سرقة مصاغها الذهبي.

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قبول الطعن علي الحكم بالنقض

وتم ضبط المتهمين وأحيلا لمحكمة الجنايات، وبعد تداول القضية في عدة جلسات،  قضت المحكمة بإعدامهما، بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الديار المصرية، وطعن دفاع المتهمين بالنقض علي الحكم، وافقت محكمة النقض على إعادة محاكمة المتهمين بمحكمة جنايات الفيوم، ليت نظر أولي جلسات إعادة المحاكمة اليوم.

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