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رياضة

الفيفا يكشف تصويت سالم الدوسري للأفضل في العالم

سالم الدوسري، فيتو
سالم الدوسري، فيتو

 جوائز ذا بيست، فاز البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في العام خلال حفل  ذا بيست، لعام 2024 والمُقدمة من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

 

وكشف الاتحاد الدولي فيفا، عن تصويت سالم الدوسري، في جائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، وذلك بعد حصول فينيسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد على الجائزة بصورة رسمية خلال الساعات القليلة الماضية.


ونشر الاتحاد الدولي فيفا تصويت سالم الدوسري لجائزة أفضل لاعب في العالم، حيث حصل قام اللاعب بالتصويت لـ رودري لاعب نادي مانشستر سيتي، وفينيسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد، كلاعب ثان، وجاء لامين يامال لاعب نادي برشلونة كخيار ثالث في اختيارات سالم الدوسري قائد الأخضر.

 

 

وانطلق حفل جوائز الأفضل في العالم، ذا بيست 2024 في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية وقطر.


ويأتي حفل ذا بيست اليوم قبل يوم من مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال، على ملعب "لوسيل" في قطر بين فريقي ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي.

وتأهل باتشوكا لملاقاة ريال مدريد في مباراة نهائي نسخة 2024 من كأس إنتركونتيننتال بعد تغلبه على الأهلي، يوم السبت الماضي بركلات الترجيح.

وكان “فيفا” قد أوضح أن حفل جوائز ذا بيست 2024 سيتم بشكل إلكتروني، عن بعد، خلال حفل عشاء فاخر في أكاديمية أسباير الشهيرة، في قطر.

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