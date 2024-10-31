الخميس 31 أكتوبر 2024
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رياضة

بعد الكرة الذهبية، ذا بيست تفجر صراعا جديدا بين رودري وفينيسيوس

رودري، فيتو
رودري، فيتو

تلوح في الأفق بوادر صراع جديد بين البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني واللاعب الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتوج رودري مؤخرًا بجائزة الكرة الذهبية على حساب فينيسيوس وسط جدل واسع بعدما نال لاعب مانشستر سيتي جائزة أفضل لاعب في العالم باحتفالية ضخمة في العاصمة الفرنسية باريس يوم الإثنين الماضي.

وقاطع ريال مدريد حفل الكرة الذهبية بعد علمه بعدم حصول فينيسيوس على الجائزة قبل ساعات من التحرك إلى فرنسا.

جائزة ذا بيست تجدد صراع رودري مع فينيسيوس

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن صراع جديد ينتظر فينيسيوس ورودري عنوانه جائزة ذا بيست تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك صراعًا ينتظر فينيسيوس مع رودري، وربما ينضم له ثنائي ريال مدريد جود بيلينجهام وداني كارفاخال للفوز بجائزة الأفضل.

وأوضحت أنه خلال الأعوام الماضية لم يحقق اللاعب نفسه جائزة الكرة الذهبية وthe best كما أن هناك ترقبًا لدى فينيسيوس للفوز بجائزة الأفضل للرد على ضياع الكرة الذهبية.

ومن المنتظر أن يقام حفل جائزة الأفضل في شهر يناير المقبل بحسب الصحيفة الإسبانية.

 

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