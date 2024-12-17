الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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حوادث

السجن 10 سنوات على متهم بهتك عرض نجله بالمعصرة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بالسجن 10 سنوات للمتهم بهتك عرض طفل بمنطقة المعصرة.

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وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم «تامر.ج»، والد الطفل، هتك عرض المجني عليه بالقوة.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة مع والدة الطفل، إلى أن نجلها أخبرها أن والده هتك عرضه مستغلًا غيابها، حال كونها بعملها ورفقتها صغيرتها شقيقه المجني عليه، فما كان منها إلا أن افهمته عدم جواز إتيان تلك الأفعال وفوجئت بالمجني عليه يوم اكتشافها الواقعة، أنه فر  من المنزل متوجها لمحل عملها وأخبرها أن والده المتهم هتك عرضه مرة أخرى.

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محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة هتك عرض طفل النيابة العامة تحقيقات النيابة العامة

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